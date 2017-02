Der Wolf Fischbeck Mittwoch, 15.02.2017 | 09:20 Uhr

Woher die Zahl "1000 Menschen starben" kommt, ist bis heute nicht geklärt. Fakt ist, dass Cottbus -wie übrigens auch Dresden- vollgestopft mit Vertriebenen und Flüchtlingen war, die so gut wie nirgends registriert waren. Und wenn man sich mit dem Sachverhalt detailliert befasst (ich bin ein alter Cottbuser), so ist es fraglich, ob so rigorose Zahlenangaben wie eben in Cottbus oder Dresden überhaupt zutreffen oder vielmehr signalisieren sollen: Es war doch alles gar nicht so schlimm. Und so kommen mir auch die Aufmärsche vor, die linken, wie die rechten - jeder will die Opfer für seine Ziele missbrauchen: die einen spielen sie herunter, die anderen putschn sich daran hoch.Überlebende der furchtbaren Bombardements (dazu zähl(t)en auch meine z. T. ausgebombten Vorfahren) würden an solchen Aufmärschen nie teilnehmen.