Demonstration am Samstagmittag - Kreuzberger protestieren gegen Verdrängung

25.02.17 | 08:20 Uhr

Berlin-Kreuzberg hat ein Problem. Es wollen so viele Leute dort leben, dass die Mieten in die Höhen schießen. Wohnungen zu moderaten Preisen gibt's nicht mehr, inzwischen trifft es aber auch die kleinen Läden. Deshalb wehren sie sich am Samstag mit einer Kiez-Demo.



Sie nennen es "Kiez-Demo gegen Verdrängung" und haben das Motto "Wir bleiben alle". Linke Initiativen haben für Samstagnachmittag zu einer Protestaktion gegen steigende Mieten und mögliche Räumungen in Berlin-Kreuzberg aufgerufen. Start ist um 14 Uhr am Heinrichplatz. Die Demonstranten wollen dann durch die Oranienstraße, die Wiener Straße und die Görlitzer Straße bis zur Wrangelstraße laufen. Angemeldet sind bei der Polizei 300 Teilnehmer.

Die Veranstalter erklärten: "In Kreuzberg sind mehrere Läden akut räumungsbedroht." Betroffen seien ein Geschäft in der Wrangelstraße, die Bäckerei "Filou" in der Reichenberger Straße und der Buchladen "Kisch & Co". "Auch M99 und das Projektehaus in der Lausitzerstraße 10 sind weiterhin gefährdet, auch wenn es erste Verhandlungserfolge gab", heißt es. Grund sei, "dass die Vermieter mit ihrem Eigentum mehr Profit machen und deswegen die bisherigen Läden loswerden wollen".



Im Aufruf der Veranstalter heißt es, dass schon viele Zwangsräumungen durch solidarische Aktionen hätten verhindert werden können. Auch hätten sich die bedrohten Läden in Kreuzberg bei einer Kiezversammlung zusammengeschlossen, an der 350 Menschen teilgenommen haben sollen, wie es weiter heißt. Die Demonstration am Samstag sei der nächste Schritt dieser Kooperation. Die Demo solle ein Zeichen der Solidarität senden und die Nachbarschaft informieren.

Espressolounge, Kisch & Co. und Café Filou schließen

Zuletzt hatten mehrere Kiez-Institutionen wegen drastisch erhöhter Mieten schließen müssen oder haben eine Kündigung erhalten, etwa die Espressolounge in der Bergmannstraße, die dort 15 Jahre ansässig war. Die Betreiberin sagte dem rbb, sie könne eine angekündigte Mieterhöhung nicht stemmen. Ähnlich geht es dem traditionsreichen Buchladen "Kisch & Co." in der Berliner Oranienstraße. Der Besitzer teilte ebenfalls mit, er könne sich die Miete des neuen Hauseigentümers nicht mehr leisten. Das Kiez-Café "Filou" in der Reichenberger Straße muss nach 15 Jahren im Sommer schließen. Der Eigentümer hatte den Angaben zufolge den Café-Betreibern gekündigt, weil er sich höhere Mieteinnahmen erhofft. Die Anwohner hatten sogar Mitte Februar gegen die Schließung mit einer Kundgebung protestiert.