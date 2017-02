In Türkei inhaftiert - Berliner demonstrieren für Freilassung von Journalist Yücel

28.02.17 | 18:51 Uhr

Mit mehreren Protestaktionen wurde in Berlin und anderen deutschen Städten die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel gefordert. Etwa 200 Pkw beteiligten sich an einem Autokorso durch Berlin-Mitte.



In Berlin-Mitte setzte sich am Dienstagnachmittag ein Autokorso in Bewegung, mit dem gegen die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel demonstriert wurde. Etwa 200 Pkw sowie Dutzende Fahrräder trafen sich am Nachmittag am Kino International und fuhren von dort zuerst in Richtung Alexanderplatz. Von dort fuhren die Wagen über die Leipziger Straße und die Kochstraße Richtung Regierungsviertel. Der Autokorso endete vor dem Haus der Kulturen der Welt in der Nähe des Bundeskanzleramts. Parallel demonstrierten etwa 500 Personen vor der Türkischen Botschaft an der Tiergartenstraße. Mitglieder mehrerer Parteien nahmen an den Protesten teil. Die Bundestagsabgeordneten Özcan Mutlu (Grüne) und Dietmar Bartsch (Die Linke) forderten die Freilassung Yücels.



Mehr zum Thema "Schwierige Zeiten für die deutsch-türkischen Beziehungen" - Untersuchungshaft gegen Deniz Yücel verhängt Der Korrespondent der Tageszeitung "Die Welt", Deniz Yücel, sitzt in der Türkei Untersuchungshaft. Ihm werden "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen. Der Fall wird zur neuen Belastungsprobe im deutsch-türkischen Verhältnis.

Proteste in neun weiteren deutschen Städten

In neuen weiteren deutschen Städten fanden zeitgleich ebenso Demonstrationen statt. In Frankfurt am Main beteiligte sich die Schwester Yücels an den Protesten. Die dortige Demonstration führte zum türkischen Generalkonsulat. Der türkische Botschafter in Deutschland, Kemal Aydin, ist am Dienstagnachmittag wegen der Inhaftierung Yücels ins Auswärtige Amt gebeten worden. Das teilte das Auswärtige Amt am Dienstagabend im Internetdienst Twitter mit und korrigierte damit eine frühere Mitteilung, wonach Aydin "einbestellt" worden sein. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kritisierte die Inhaftierung des Journalisten als "unnötig" und "unangemessen".



Solidaritätswelle für inhaftierten Yücel

Mehrere deutsche Politiker forderten, dass Yücel freigelassen wird. Die Generalsekretärin der SPD, Barley, forderte umgehende Entlassung. Der FDP-Vizechef Kubicki sprach sich dafür aus, ein Einreiseverbot für türkische Regierungsmitglieder in Deutschland zu verhängen. Die Linke beantragte im Bundestag eine Aktuelle Stunde zu dem Fall. Am Dienstagabend soll vor der türkischen Botschaft in Berlin eine Demonstration stattfinden.



Yücel war Montagabend in der Türkei nach rund zweiwöchigem Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird vorgeworfen, Propaganda für eine terroristische Vereinigung gemacht und die Bevölkerung aufgewiegelt zu haben.

