Autokorso und Protest vor der Türkischen Botschaft - Unterstützer von Deniz Yücel planen Demos in Berlin

28.02.17 | 09:18 Uhr

Vor zwei Wochen wurde der deutsch-türkische Korrespondent Deniz Yücel in der Türkei verhaftet, das löste in Deutschland eine Welle der Empörung aus. Für Dienstag sind in mehreren deutschen Städten, darunter Berlin, zahlreiche Protestaktionen angekündigt.



Die gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei verhängte Untersuchungshaft hat in Deutschland große Empörung ausgelöst. Für Dienstagnachmittag sind zahlreiche Protestveranstaltungen angekündigt. So wurde in Berlin und anderen deutschen Städten sowie in Wien und Zürich für 16:30 Uhr zu Autokorsos aufgerufen, mit denen die Freilassung des Journalisten gefordert werden soll. Zudem hat der Grüne-Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu zu einem Protest um 17 Uhr vor der Türkischen Botschaft in Berlin-Tiergarten aufgerufen. Schon in den vergangenen Tagen hatte es in Deutschland zahlreiche Solidaritäts-Bekundungen für Yücel gegeben.

Freilassung auch der anderen Journalisten gefordert

Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam in der Türkei hatte ein Haftrichter am Montagabend gegen Yücel Untersuchungshaft erlassen. Dem 43-Jährigen werde "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen, berichtet die "Welt". In der Türkei kann Untersuchungshaft bis zu fünf Jahre dauern. Yücel ist der erste deutsche Korrespondent, der während des im Juli 2016 verhängten Ausnahmezustandes in der Türkei festgenommen wurde. Die Autokorsos unter dem Motto #Korso4Deniz sind neben Berlin, Wien und Zürich bislang angekündigt für Frankfurt am Main, Hannover, Hamburg, München, Köln, Bremen, Leipzig und Bielefeld. Bei der Protestveranstaltung vor der Türkischen Botschaft sollen unter anderem Christian Miehr von Reporter ohne Grenzen und der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, sprechen. Die Initiatoren der Proteste fordern nicht nur die Freilassung Yücels sondern auch die der "anderen 153 inhaftierten Journalisten in der Türkei", wie es im Aufruf der Initiative #FreeDeniz heißt.

Yücel seit 2015 Türkei-Korrespondent

In einer Online-Petition (freedeniz.de) haben zahlreiche Journalisten und Künstler ebenfalls die Freilassung von Yücel und der anderen festgenommenen Journalisten gefordert, darunter die Journalisten Anne Will, Sandra Maischberger und Frank Plasberg, die Schauspieler Armin Rohde, Lars Eidinger und Jan Josef Liefers, die Musiker Till Lindemann und Thees Uhlmann sowie die Regisseure Leander Haussmann, Doris Dörrie und Dani Levy. Der 43-jährige deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel stammt aus Hessen. 1996 ging er nach Berlin, um an der Freien Universität Politologie zu studieren. Später arbeitete er als freier Autor unter anderem für die "tageszeitung" und den "Tagesspiegel". Seit 2015 ist er Türkei-Korrespondent der WeltN24-Gruppe. Da er sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, ist er aus Sicht der türkischen Behörden ein einheimischer und kein ausländischer Journalist.