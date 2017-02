Zunächst vier Termine angesetzt - Politik und Aktivisten verhandeln über Berliner Radgesetz

15.02.17 | 07:32 Uhr

Mehr Radwege, sichere Kreuzungen: Das versprechen SPD, Linke und Grüne Radfahrern in Berlin. Die Initiative Volksentscheid Fahrrad hat ihr eigenes Konzept erarbeitet. Am Mittwoch starten beide in den "Dialog Radgesetz". Von Susanne Gugel



Angenehmer, sicherer und schneller soll Radfahren künftig in Berlin werden - das fordern nicht nur die Initiative Volksentscheid Fahrrad und ihre mehr als 100.000 Unterstützer. Das hat sich auch die rot-rot-grüne Koalition auf die Fahnen und in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Am Mittwoch hat Verkehrssenatorin Regine Günther zum ersten "Dialog Radgesetz" geladen, an dem beide Seiten ein neues Radgesetz für Berlin erarbeiten sollen.



Wenn es nach Radaktivist Heinrich Strößenreuther geht, wird der Entwurf des Volksentscheid Fahrrad dafür die Grundlage bilden. "Wir als Bürger haben der Senatorin, dem Senat, einen kostenlosen Entwurf dafür vor die Füße gelegt", sagt Strößenreuther. Dafür wären alle rechtlichen Bedenken des Senats auch überarbeitet worden.



Günther: ganze Stadtgesellschaft einbeziehen

Senatorin Günther hat aber noch andere in ihre Verwaltung eingeladen: den Radverband ADFC, den Umweltverband BUND und Abgeordnete der Koalitionsfraktionen. "Wir wollen ja die ganze Stadtgesellschaft mitnehmen, insofern haben wir uns für ein Verfahren entschieden, dass alle sich gleichberechtigt mit ihren Ideen einbringen können", sagt Günther. Einen festgelegten Entwurf abzuarbeiten lehnt die Senatorin ab. "Wir gehen mit einer offenen Linse in die Gespräche, nicht mit Vorfestlegungen", bekräftigte Günther auch am Mittwochmorgen in der rbb-Hörfunkwelle Radio Eins.

Mit dem Start des "Dialog Radgesetz" geht es also nicht nur um die Breite von Fahrradstreifen, sondern auch um die Größe von Einfluss. Günther will zwar eine Einigung - aber am Ende wohl auch klar diejenige sein, in deren Hause das Radgesetz entstanden ist.

Gesetzesentwurf für das Frühjahr angekündigt

Vier Gesprächstermine bis Anfang März sind zunächst vereinbart. Senatorin Günther wird nur beim ersten dabei sein, dann übernimmt ihr Staatssekretär. Für die Fraktionen sitzen die Fachpolitiker am Tisch. Auch sie sind allesamt daran interessiert, dass die Verhandlungen erfolgreich sind. Die Initiative will im Gesetzestext am Ende sehr auf die Details achten, sagt Strößenreuther. "Letzendlich muss für jede der Forderungen eine Aussage drin sein, was soll 2025 erreicht sein, was soll jedes Jahr erreicht sein und in welcher Qualität", so Strößenreuther.

SPD, Linke und Grüne haben im Koalitionsvertrag festgehalten bis zum Frühjahr einen Gesetzentwurf für den Radverkehr vorzulegen. Den Volksentscheid hätten sie damit gerne vom Tisch. Die Initiative aber hält erstmal daran fest, weil sie das Druckmittel nicht vorschnell aufgeben will.