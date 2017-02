Nachdem die Stadt Stuttgart am Dienstag Fahrverbote für Diesel-Autos beschlossen hat, erwägt auch Berlin Einschränkungen. Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) bekräftigte am Dienstag, dass sie Fahrverbote für ältere Diesel für nötig halte . "Die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxiden dürfen wir nicht tatenlos hinnehmen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Deswegen führt längerfristig kein Weg daran vorbei, die besonders dreckigen Diesel-Fahrzeuge aus der Innenstadt herauszuhalten."

Zu viel Stickstoffdioxid an zwei Stellen in Potsdam

Aus Brandenburg kam hingegen eine Absage an solche Maßnahmen: Die Stadt Potsdam denke nicht an schärfere Fahrverbote für alte Diesel-Fahrzeuge, hieß es. Zunächst sollten die bereits beschlossenen Konzepte zur Feinstaubreduzierung getestet werden, sagte Stadtsprecher Stefan Schulz am Dienstag. Dazu gehören die geplante Reduzierung der Zahl der regulären Fahrspuren auf der viel befahrenen Zeppelinstraße von vier auf zwei, Tempolimits und eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs.

Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg hatte am Dienstag beschlossen, dass in Stuttgart ab 2018 Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge verhängt werden können, um die Schadstoffbelastung zu reduzieren. Bei Feinstaubalarm werden ab dem kommenden Jahr besonders belastete Straßen für viele Dieselautos gesperrt, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Ausnahmen soll es nur für Lieferverkehr und Handwerker geben.



Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erneuerte zugleich seine Forderung zur Einführung der blauen Plakette auf Bundesebene, um Diesel-Fahrzeuge aus den mit Stickoxiden und Feinstaub belasteten Innenstädten auszusperren. Berlins Verkehrssenatorin Günther begrüßte das ebenfalls: "Die blaue Plakette ist dafür der beste und unkomplizierteste Weg", so die Senatorin am Dienstag.