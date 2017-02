Viele Grundschüler in Brandenburg brauchen noch Nachhilfe beim Rechnen: 30 Prozent der Kinder in den dritten Klassen haben im Vergleichstest "Vera 3" vergangenes Schuljahr beim Rechnen nicht die Mindestanforderungen geschafft.

"Dieses Ergebnis ist wenig erfreulich", sagte die zuständige Referentin im Bildungsministerium Brandenburg, Anke Greve, am Donnerstag bei der Vorstellung der Studie vom Institut für Schulqualität Berlin-Brandenburg (ISQ). Beim Lesen im Fach Deutsch erreichten immerhin 82 Prozent der Schüler den Mindeststandard und mehr. An den Vergleichsarbeiten beteiligten sich mehr als 17.000 Schüler aus dem Land Brandenburg. Bildungsminister Günter Baaske (SPD) dankte den Lehrkräften für ihre Arbeit und sagte, ihn freue die hohe Zahl guter und sehr guter Leistungen in Brandenburg. Gleichzeitig müsse man sich mehr um die Schüler kümmern, die offensichtlich unter dem Mindeststandard blieben".