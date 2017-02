Kreisreform für Görke noch nicht in Stein gemeißelt

Zu teuer, nicht bürgernah: Mindestens 129.464 Bürger in Brandenburg sehen es genauso wie die Initiative "Stoppt die Kreisreform" und damit weit mehr als nötig. Finanzminister Görke stellt nun Änderungen in Aussicht - eine Reform sei in seinen Augen jedoch unumgänglich.