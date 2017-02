Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Ausland lebende Türkeistämmige zu vermehrten Reisen in die Türkei aufgefordert. Dabei sollten sie auch in ihrem Umfeld für Urlaub in ihrem Ursprungsland werben, sagte Erdogan am Donnerstag vor Branchenvertretern der Tourismusindustrie in Ankara.