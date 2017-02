Ein Offizier der regulären Streitkräfte des Irak steht vor einem Gericht in Berlin. Nach einem Gefecht gegen den "Islamischen Staat" soll er für ein Foto posiert haben: in jeder Hand den abgeschlagenen Kopf eines IS-Kämpfers. Nun wird ihm vorgeworfen, die getöteten Gegner entwürdigend behandelt zu haben. Von Ulf Morling

Dass vermeintliche Gotteskrieger des IS ihre getöteten Gefangenen verhöhnen und in ihrer Totenehre verletzen, ist bekannt. Dass Angehörige regulärer irakischer Truppen Ähnliches mit IS-Kämpfern tun, wird erstmals vor einem deutschen Gericht verhandelt.

Eine Videosequenz, die verstört: Zwei getötete Kämpfer des sogenannten Islamischen Staat werden am Rande eines Schlachtfeldes mit einem Schwert enthauptet. Danach hält ein Offizier der irakischen Armee die abgetrennten Köpfe an den Haaren in die Höhe und lässt sich fotografieren. Dieser Offizier soll - der nun in Berlin angeklagte - Oberstleutnant der irakischen Armee Rami K. (28) sein. Aufgenommen wurde das Video in der Nähe der irakischen Stadt Tikrit.

Die Polizei wurde auf den Angeklagten aufmerksam, weil er Ende Juli 2016 angezeigt wurde. Ein Tablet wurde bei K. beschlagnahmt. Bei der Auswertung entdeckten die Ermittler das Foto, das zum Gegenstand der jetzigen Anklage wurde. Die Gesichtszüge der vom Rumpf abgetrennten Köpfe seien deutlich zu erkennen, so die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Zumindest die Angehörigen der so zur Schau gestellten getöteten IS-Kämpfer könnten ihre Verwandten identifizieren, wenn sie das Foto zu Gesicht bekämen.

Ende August 2016 wird Rami K. aus dem Container der Flüchtlingsunterkunft Altglienicke zum Verhör geholt. Ohne Umschweife soll er gestanden haben, dass er derjenige sei, der mit den abgeschlagenen Köpfen der IS-Kämpfer für das Foto posiert. Geschehen sei dies am Ende einer dreitätigen Schlacht der Regierungstruppen gegen den IS. Die Leichen seien durchsucht worden, und zwei Offiziere, deren Namen er nennt, hätten zwei getöteten Kämpfern des IS mit einer Machete die Köpfe abgeschlagen. Dann hätten sie ihn aufgefordert, die Köpfe an den Haaren zu halten und sich fotografieren zu lassen.

Er habe sich als Offizier der irakischen Armee verpflichtet gefühlt, der Aufforderung zu folgen. Hätte er sich geweigert, wäre damit seine Autorität bei der Truppe untergraben worden. K. soll sogar eingeräumt haben, sich dessen bewusst zu sein, dass mit dem Foto die Getöteten herabgewürdigt und in ihrer Totenehre verletzt würden. Rami K. wird noch am Tag seiner Vernehmung festgenommen und in die Untersuchungshaftanstalt gebracht.