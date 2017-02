Turnhallen an drei Berliner Standorten werden frei - 1.300 Flüchtlinge beziehen im März neue Quartiere

24.02.17 | 15:16 Uhr

Aus der Turnhalle in Berlin-Mitte in die MUF nach Marzahn: Rund 1.300 Asylsuchende sollen im März von Turnhallen oder Notunterkünften in besser geeignete Gebäude umziehen. Anders als geplant leben dann zwar weiterhin Menschen in Turnhallen - aber nur noch an drei Orten.



Rund 1.300 weitere Flüchtlinge in Berlin ziehen in den kommenden Wochen aus Turnhallen in neue Gemeinschaftsunterkünfte um. Bis Ende März würden drei Turnhallen-Standorte und vier weitere Notunterkünfte geschlossen, teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Freitag mit. Außerdem werde eine Gemeinschaftsunterkunft aufgelöst.

Freigezogen werden demnach Turnhallen an drei Standorten in Reinickendorf: Kühleweinstraße, Cyclopstraße und Königshorster Weg. Die Notunterkünfte, die geschlossen werden, befinden sich in Mitte (Pankstraße), Reinickendorf (Am Bärensprung), Charlottenburg-Wilmersdorf (Halemweg) und Marzahn-Hellersdorf (Glambecker Ring).



Die Umzüge beginnen demnach am 1. März und laufen in in Etappen. Das Landesamt wies dabei darauf hin, dass die Menschen nicht immer in ihrer gewohnten Umgebung bleiben könnten. So müssen einige in modulare Unterkünfte (MUFs) und Containerdörfer in Marzahn oder Neukölln umziehen.

Flüchtlinge noch an drei Orten in Turnhallen

Vor allem an der Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen hatte es heftige Kritik

gegeben. Berliner Schulen und Sportvereine klagten über Einschränkungen. Asylsuchende wiederum mussten über Monate in den beengten Räumlichkeiten ausharren. In Spitzenzeiten waren 62 Hallen belegt. Nach Angaben der Senatsverwaltung vom Freitag wohnen derzeit noch an insgesamt sechs Standorten Flüchtlinge in Turnhallen - damit seien dort acht Turnhallen-Trainingsflächen belegt.



Der neue rot-rot-grüne Senat setzte sich kürzlich zum Ziel, bis Ende März alle noch als Notunterkünften genutzte Turnhallen freizuräumen. Das klappt voraussichtlich aber nicht: Nach den jetzt angekündigten Umzügen leben Ende März rund 200 Flüchtlinge weiter in Pankow, Reinickendorf und Mitte in Turnhallen.



In Notunterkünften insgesamt leben in Berlin derzeit noch 15.000 Menschen.