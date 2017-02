Die Flüchtlingsunterkunft in den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhofer soll zum Sommer endgültig geschlossen werden. Spätestens im Herbst sollen keine Geflüchteten mehr dauerhaft in den riesigen Hallen untergebracht werden. Den ersten 20 von insgesamt 140 Mitarbeitern sei schon gekündigt worden, bestätigte der Betreiber der Flüchtlingsunterkunft, Michael Elias, dem rbb.

Viele Monate waren fast 60 Berliner Turnhallen mit Flüchtlingen belegt und so für Vereinsmitglieder nicht nutzbar. Weil es dadurch zu Austritten gekommen sei und man die Vereine vor einer Insolvenz schützen wolle, will der Senat die Vereine jetzt entschädigen.

Eine zu geringe Auslastung würde den Weiterbetrieb nicht mehr rechtfertigen. Derzeit wohnen immer noch etwa 600 Geflüchtete in den Tempelhofer Hangars, die insgesamt Platz für bis zu 4.000 Menschen bieten. Selbst auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hätten jedoch nie mehr als 2.500 Personen in der Notunterkunft gewohnt, so der Betreiber. Zudem ist die Unterbringung in Tempelhof viel teurer als in anderen Flüchtlingsunterkünften. Statt eine Pauschale pro Bewohner zu zahlen, wie andernorts üblich, werden dem Betreiber die anfallenden Kosten deshalb direkt erstattet.