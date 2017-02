Frank Henkel kandidiert in Mitte für den Bundestag

Frank Henkel hat sich in der Kampfabstimmung um das Direktmandat der CDU in Mitte gegen seinen Konkurrenten Philipp Lengsfeld durchgesetzt. Am Dienstagabend stimmten 27 Mitglieder für den ehemaligen CDU-Vorsitzenden und Berliner Innensenator. 17 Mitglieder votierten für den derzeitigen Bundestagsabgeordneten Lengsfeld, gegen den Henkel angetreten war. Ein CDU-Kreismitglied enthielt sich.

Henkel tritt damit im September gegen die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, an. Högl hatte den Wahlkreis bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen für sich entschieden.