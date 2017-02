Der Berliner Moscheeverein "Fussilet 33" galt als Stützpunkt für islamistische Terroristen in Berlin. Wie jetzt bekannt wurde, ist er verboten worden. Zur Stunde durchsuchen 460 Polizisten mehrere Wohnungen, Firmensitze und Hafträume in Berliner Gefängnissen.

Der umstrittene Berliner Moscheeverein "Fussilet 33" ist verboten. Ein Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 15. Februar sei seit Dienstag in Kraft, wie Polizeisprecher Winfried Wenzel dem rbb am Morgen sagte.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben um 6 Uhr früh damit begonnen, in Zusammenhang mit dem Verbot 24 "Objekte" in Berlin zu durchsuchen. Darunter sind die früheren Räume des Vereins in der Perleberger Straße sowie Zellen von Vereinsmitgliedern in den Haftanstalten Moabit und Tegel. Insgesamt sind rund 460 Beamte im Einsatz. Dem Polizeisprecher zufolge sollen bei den Einsätzen mögliche Beweismittel und Vermögenswerte sichergestellt werden. Festnahmen wird es nicht geben.

Der Großeinsatz erfolgt als Amtshilfe für die Innenverwaltung. Weitere Informationen will Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittag bekannt geben.