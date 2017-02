Asylbewerber machen Praktika in Kleinmachnow - Pflegeheime hoffen auf Unterstützung durch Flüchtlinge

24.02.17 | 13:04 Uhr

Pflegepersonal wird so dringend gesucht wie kaum eine andere Berufsgruppe - nicht jeder will den anstrengenden Job machen. In Kleinmachnow versucht das Land Asylsuchende für die Pflege zu gewinnen. Doch der Weg in einen regulären Job ist kompliziert. Von Amelie Ernst



Emal Rassoul hält sein Zertifikat in der Hand - er freut sich. Zusammen mit 14 anderen Asylsuchenden hat er gerade ein Schnupperpraktikum in der Altenpflege absolviert. Die Idee hatte das Brandenburger Sozialministerium zusammen mit der Hoffbauer-Altenpflegeschule in Kleinmachnow.

Das mit dem Praktikum in der Altenpflege sei eine gute Idee gewesen, sagt der 18-jährige Emal: "Ich arbeite alles: Mache die Küche sauber, wasche die Körper, oder ziehe sie an." Nach dem Praktikum will Emal eine Ausbildung zum Altenpfleger machen: "Dann helfe ich."

Vor anderthalb Jahren kam Emal aus Afghanistan nach Potsdam. Der Umgang mit alten Menschen falle ihm leicht, sagt er. "Frau oder Mann, das ist egal." Selbst mit Demenzkranken komme er gut klar. "Das ist nicht komisch, das ist normal. Weil diese Leute sind alt, alt, alt."



Positives Feedback aus den Pflegeheimen

Christel Bässler, die Leiterin der Hoffbauer-Altenpflegeschule, ist selbst überrascht, wie gut das Feedback aus den Pflegeheimen ist – trotz oft noch geringer Deutschkenntnisse der Praktikanten, und trotz kultureller Unterschiede: "Wir hatten mit Schwierigkeiten gerechnet. Aber auch die jungen Männer haben sich völlig unkompliziert darauf eingelassen Ordnung zu schaffen, das Bett zu machen oder Nahrung zu reichen. Da gab es keine negativen Rückmeldungen."



Auch Nancy Bennewitz von der Lavendel-Residenz in Teltow war sehr zufrieden mit ihren beiden Praktikanten und würde einiges tun, um sie zu halten. Deutsche Schulabgänger könnten den Bedarf längst nicht mehr decken, Fachkräfte würden sich kaum mehr bewerben, so Bennewitz. Daher versuche sie ihre Mitarbeiter selbst auszubilden. Und Bennewitz hofft, dass sie am Ende dann auch bleiben. "Das ist ja leider auch kein Garant."

Emal soll abgeschoben werden

Bis auf zwei der 15 Praktikanten können sich alle eine Zukunft in der Altenpflege vorstellen – Voraussetzung ist allerdings ein Schulabschluss 10. Klasse - und eine Bleibeperspektive. Emal Rassoul hat gerade seinen Abschiebebescheid erhalten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) will ihn nach Afghanistan abschieben.

Er müsse zurück nach Afghanistan, heiße es vom BAMF. In Afghanistan sei es sicher. "Aber das ist eine Lüge", meint Emal. Täglich berichteten ihm Freunde und Verwandte von Anschlägen in allen Teilen seiner Heimat. Deshalb hat er Widerspruch gegen den Abschiebebescheid eingelegt. Was daraus wird, ist offen.