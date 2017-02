Behrendt über Bestimmung des Generalstaatsanwaltes - "Es gibt nichts zu verheimlichen"

22.02.17 | 17:53 Uhr

Im März will Justizsenator Behrendt Nägel mit Köpfen machen: Bis dahin soll feststehen, wer neuer Generalstaatsanwalt in Berlin wird. Details über das Auswahlverfahren gab der Grünen-Politiker am Mittwoch in einer Sondersitzung aber nicht preis - zum Ärger der Opposition.

Berlins neuer Justizsenator Dirk Behrendt will dem Streit um die Ernennung eines neuen Generalstaatsanwaltes möglichst noch im März ein Ende setzen. Das kündigte der Grünen-Politiker am Mittwoch in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses an. Bis dahin will er dem rot-rot-grünen Senat nach eigener Darstellung einen Beschluss-Vorschlag für den Chefposten unterbreiten.



Zum Inhalt des laufenden Auswahlverfahrens äußerte sich Behrendt hingegen nicht. "Es gibt nichts zu verheimlichen", betonte Behrendt dabei. Es jucke ihn zwar regelrecht in den Fingern, sich zu äußern, "aber ich darf es nicht". Er habe die Pflicht zur Geheimhaltung und zum Schutz der Bewerber. Der Bruch der Vertraulichkeit würde Klagen nach sich ziehen. Zudem würde es keine Bewerbungen von Spitzenjuristen mehr geben.



Polizeipräsidentin Margarete Koppers im Gespräch

Hintergrund sind Spekulationen darüber, dass Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers den Posten der Chefanklägerin nach einem umstrittenen Verfahren bekommen soll. Eine Auswahlkommission in der Justizverwaltung - vom früheren Justizsenator Heilmann eingesetzt - soll Behrendt komplett ausgetauscht haben. Die Justizverwaltung hat dies bislang weder bestätigt noch dementiert.



Die Opposition aus CDU, FDP und AfD erzwang am Mittwoch dazu eine Sondersitzung des Ausschusses: Sie spricht von "grünem Filz" und "Postengeschacher". Ihrer Meinung nach hat Behrendt die Auswahlkommission beeinflusst, um seine Kandidatin durchzudrücken.

"Hier soll etwas verdeckt werden"

Marcel Luthe, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, kritisierte: "Justizsenator Behrendt missachtet das Parlament, indem er sich weigert zu erklären, weshalb nicht nur eines, sondern gar alle fünf Mitglieder der Kommission nicht länger haltbar waren. Diese Frage hat zunächst nichts mit dem Personalvorschlag zu tun, den die Kommission dem Senator macht." Auch der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Marc Vallendar, sprach am Mittwoch von einer "Verschleierungstaktik" und forderte eine Neuausschreibung. "Die komplette Umsetzung des Auswahlverfahren des Generalstaatsanwalts ist fehlerhaft und rechtswidrig." Insbesondere die Neubesetzung der Kommission sei anscheinend ohne sachlichen Grund erfolgt und nicht schriftlich dokumentiert worden. CDU-Abgeordneter Sven Rissmann warf dem Senator nach der Sitzung am Mittwoch vor: "Hier soll etwas verdeckt werden, hier soll Zeit gewonnen werden." Nach seinen Informationen, so Rissmann, sei unter den Bewerbern auch eine Kandidatin gewesen, die bereits Berufserfahrung in der Staatsanwaltschaft hatte - anders als Koppers.

Grüne: Behrendt darf nichts sagen

Die Grünen kritisierten am Mittwoch hingegen das Vorgehen der Opposition: CDU, AfD und FDP hätten vor der Sondersitzung am Mittwoch genau gewusst, "dass bei laufenden Bewerbungsverfahren der dienstrechtliche Grundsatz der Verschwiegenheit gilt". Mit der Debatte um die Besetzung nehme die Opposition "billigend in Kauf, dass nicht nur die BewerberInnen, sondern das Amt der Generalstaatsanwaltschaft insgesamt Schaden nimmt". Der Linken-Abgeordnete Sebastian Schlüsselberg betonte, die Auswahlkommission spreche nur Empfehlungen aus; das Vorschlagsrecht liege beim Senator.

SPD-Mann Sven Kohlmeier machte auch den früheren CDU-Justizsenator Thomas Heilmann mitverantwortlich - dieser habe den Stabwechsel bei der Generalstaatsanwaltschaft nicht rechtzeitig organisiert.



Rothers Pensionierung verschoben

Behrendt wies am Mittwoch darauf hin, bei seinem Vorschlag für den Chefposten, den er jetzt dem Senat machen wolle, sei er nicht an Empfehlungen gebunden. Eine Kommission führe Gespräche mit Bewerbern und werte diese auch aus. Der Vorschlag muss anschließend den Personalvertretungen vorgelegt werden. Danach entscheidet der Justizsenator.



Der jetzige Generalstaatsanwalt Ralf Rother hat seine Pensionierung wegen der ungeklärten Nachfolge bis zum Sommer dieses Jahres verschoben.



Die 54-jährige Juristin Koppers war früher Vize-Präsidentin des Berliner Landgerichts und amtiert seit 2010 als Vize-Präsidentin der Berliner Polizei. Sie leitete die Polizeibehörde 2011 und 2012 zeitweise kommissarisch und bewarb sich auch für das Amt des Polizeipräsidenten. Unterstützt wurde die parteilose Koppers dabei von den Grünen, Teilen der SPD und der Linken. Unter Innensenator Frank Henkel (CDU) wurde Ende 2012 dann aber Klaus Kandt als Polizeipräsident eingesetzt.