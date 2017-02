Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will ab August Grundschullehrer, die in Berlin neu eingestellt werden, besser bezahlen. Sofern die Lehrkräfte die gleiche Studienzeiten absolviert hätten wie Oberschullehrer, sollten sie auch wie diese bezahlt werden, hieß es am Mittwoch. Damit kämen sie auf 500 Euro mehr, das heißt insgesamt 5.000 Euro brutto im Monat.

"Dass die Grundschullehrkräfte in die Stufe E13 kommen, ist bundesweit einmalig", sagte die Senatorin am Mittwoch dem rbb. Das bedeute, dass Lehrkräfte in der Grundschule und in weiterführenden Schulen gleichwertig betrachtet würden.



Ihr Ziel sei es, dass Grundschullehrer, die schon arbeiten, perspektivisch ebenfalls die Erhöhung bekommen können, so Scheeres. Dazu werde gerade ein Konzept erarbeitet.