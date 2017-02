Die Jobcenter haben im vergangenen Jahr mehr Hartz-IV-Beziehern die Leistungen gekürzt. 2016 mussten monatlich 134.390 Leistungsempfänger Sanktionen hinnehmen, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen der Bundesregierung melden. Damit sei die durchschnittliche Zahl pro Monat im Vergleich zum Vorjahr um fast 300 gestiegen. Die Daten hatte die Linke-Vorsitzende Katja Kipping in einer Anfrage angefordert. Im Jahr 2015 waren insgesamt 131.520 von Leistungskürzungen betroffen.

In jedem dritten Haushalt, der von den Leistungskürzungen der Jobcenter betroffen war, lebten dem Bericht zufolge Kinder. "Traurig ist, dass viele Familien mit Kindern betroffen sind", sagte Kipping den Zeitungen. "Sanktionen bedeuten eine Verletzung des Grundrechts auf ein soziokulturelles Existenzminimum."



Die Regierungszahlen zeigten demnach aber auch, dass Widersprüche gegen die Leistungskürzungen in vielen Fällen erfolgreich waren: Von 50.805 Widersprüchen wurde 18.667 ganz oder teilweise stattgegeben, was einer Erfolgsquote von 37 Prozent entspricht, wie die Zeitungen schreiben. Ähnliche Zahlen wurden demnach schon für 2014 gemeldet. Auch fast 38 Prozent der 5.485 Klagen gegen Sanktionen sei mindestens teilweise stattgegeben worden.

Nach Einschätzung Kippings zeige dies, dass die Sanktionsmöglichkeiten "Willkür und Rechtsunsicherheit Tür und Tor öffnen". Die Linke-Chefin bekräftigte die Forderung nach einer Abschaffung der Sanktionen und eine sanktionsfreien Mindestsicherung von 1.050 Euro.