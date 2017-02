Dass Berlin einen enormen Haushaltsüberschuss hat, ist schon länger bekannt – jetzt hat die Landesregierung über die Verteilung der insgesamt 1,26 Milliarden Euro entschieden: Danach sollen 173 Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung von Schulen fließen, mehr als 40 Millionen in das Sicherheitspaket der Innenverwaltung, 50 Millionen werden für bessere Radwege verwendet, 100 Millionen für ein größeres Stadtwerk und - neben anderen Projekten – beispielsweise auch zwei Millionen Euro für drahtloses Internet in Krankenhäusern. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) erklärte allerdings, es werde mehrere Jahre dauern, um alle Vorhaben zu realisieren.