Die in Potsdam regierenden Parteien SPD und Linke haben sich dem Antrag von CDU und Grünen zu der Sondersitzung angeschlossen. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Ralf Holzschuher (SPD) erklärte gegenüber dem rbb: "Die Regierungsparteien schließen sich in dem Fall an, weil durch die Aussage der zuständigen EU-Prüfbehörde im Haushaltskontrollausschuss wichtige Fragen aufgeworfen wurden, die beantwortet werden müssen. Es sind sehr viele für uns neue Fakten genannt worden, wir müssen die jetzt neu einordnen."



Der Haushaltskontrollausschuss des Potsdamer Landtags hatte dazu am 24. Januar 2017 getagt. In der Sitzung hatte die Leiterin der Prüfbehörde, Vera Fiebelkorn, den Abgeordneten Rede und Antwort gestanden. Zu den Fakten, auf die Ralf Holzschuher in seiner Erklärung Bezug nimmt, gehört, dass Fiebelkorn im Haushaltskontrollausschuss erstmals öffentlich und völlig unerwartet das Ergebnis der rbb-Recherche bestätigte. Die Landesinvestitionsbank, ILB, die die Fördergelder auszahlte, hat nach Recherchen und Einschätzung des rbb gegen EU-Recht und gegen den eigenen Zuwendungsbescheid für HBS verstoßen.