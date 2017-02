Der frühere Berliner Innensenator Frank Henkel will in den Bundestag und bewirbt sich im Stadtteil Mitte um ein CDU-Direktmandat. Er stehe für eine Kandidatur in dem Wahlkreis gerne zur Verfügung und entspreche damit der Bitte zahlreicher Amts- und Mandatsträger sowie anderer CDU-Mitglieder, schrieb Henkel laut dpa in einer Mail an seinen Kreisverband.