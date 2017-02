"Der Hochhausentwicklungsplan soll kein Verhinderungsplan sein", betonte der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz am Donnerstag. Es sei aber wichtig, aufzuzeigen, "wo in der Stadt die richtigen Orte" dafür seien. Auch Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek betonte: "Wir brauchen einen Plan, um deutlich zu machen, wie wir uns das Gesicht von Berlin wünschen."

Um Wildwuchs zu verhindern, soll dafür ein Entwicklungsplan geschaffen werden, wie am Donnerstag im Parlament beschlossen wurde. Der solle dann festlegen, wo und wie in die Höhe gebaut werden kann, hieß es aus den Reihen der SPD und der Grünen.

Vereinzelt ragen in Berlin schon Hochhäuser in den Himmel, doch ein Gesamtkonzept fehlt bislang. Dabei gebe es einen "Nachfragedruck", sagte der Stadtentwicklungsexperte der SPD, Daniel Buchholz. Ein Plan für die gesamte Stadt soll her.

Pläne für weitere Hochhausbauten in der Hauptstadt existieren bereits. So soll bald am Alexanderplatz das sogenannte Hines-Hochhaus entstehen. Zudem will im März ein russischer Investor neben dem Kaufhaus Alexa mit dem Bauen beginnen.

Am Ernst-Reuter-Platz will der Eigentümer das seit Jahren leerstehende frühere Telekom-Gebäude abreißen und neu bauen. Allerdings ist die Vorgabe, dass der Neubau das daneben stehende Telefunken-Hochhaus nicht überragen darf - bei 80 Höhenmetern ist also Schluss.

In der City West bestimmen mittlerweile zwei Hotel-Türme die Skyline: Das Upper West und das Waldorf Astoria. Der Eigentümer des Hutmacher-Hauses direkt gegenüber würde auch gern neu und höher bauen - nur steht das Haus unter Denkmalschutz. Auch direkt auf dem Vorplatz vom Bahnhof Zoo wurde schon ein Hochhaus ins Spiel gebracht. Konkrete Vorstellungen aber gibt es nicht.