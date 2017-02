Ein hochrangiger ukrainischer Politiker hat am Mittwoch in Kiew ein Stück der Berliner Mauer beschmiert. Vor laufender Kamera sprühte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei von Präsident Petro Poroschenko, Alexej Gontscharenko, "Nein" in großen, roten Buchstaben auf das Originalstück auf dem Gelände der Botschaft.

Botschaftsmitarbeiter hätten versucht, den Parlamentarier von seiner Schmierattacke abzuhalten, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin. Gontscharenko habe sich aber auf seine Immunität berufen und weitergemacht.



Er protestierte damit nach eigenen Angaben gegen eine Äußerung des deutschen Botschafters Ernst Reichel zum Konflikt in der Ostukraine. Reichel hatte in einem Radio-Interview erklärt, die Präsenz russischer Truppen in der Ostukraine sei kein Hindernis für Regionalwahlen. Diese Position der Bundesregierung ist im Grunde nicht neu; bisher hatte die Bundesregierung jedoch nie offen ausgesprochen, dass prorussische Separatisten in der Ostukraine von regulären russischen Streitkräften unterstützt werden.