Die Besetzung des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität geht vorerst weiter. Die Entscheidung einer Vollversammlung über einen möglichen Abzug wurde am Samstagabend nach mehrstündigen Beratungen vertagt. "Bis dahin bleibt alles wie es ist", hieß es in einem Tweet der Unterstützer.

Am Freitag war bekannt geworden, dass die Hochschule Holm doch nicht kündigt, sondern lediglich eine Abmahnung ausspricht, weil er sich für falsche Angaben zu seiner Stasi-Tätigkeit entschuldigt habe. Uni-Präsidentin Sabine Kunst sehe das Vertrauensverhältnis "zwar gestört, aber nicht mehr vollständig zerstört", hieß es. Daher werde die Kündigung zurückgenommen.

Seit 2007 ist bekannt, dass der Experte für soziales Wohnen in der DDR Stasi-Offizier werden wollte und einige Monate bei dem Geheimdienst ausgebildet wurde. 2005 verneinte er jedoch in einem Personalfragebogen, hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi gewesen zu sein. Die Uni sah sich arglistig getäuscht und hatte deshalb zunächst angekündigt, Holm zu entlassen.



CDU und AfD kritisierten am Freitag die Rücknahme der Kündigung. CDU-Generalsekretär Stefan Evers forderte, Regierungschef Michael Müller (SPD) müsse als Dienstherr der HU eingreifen und dürfe sich nicht "der Erpressung durch eine Handvoll Studenten beugen".



Holm war wegen der Affäre als Bau-Staatssekretär auch nach nur wenigen Wochen in der Verwaltung von Linke-Senatorin Katrin Lompscher zurückgetreten. Die Stelle übernimmt nun der sächsische Linke-Politiker Sebastian Scheel.