Nach vier Wochen geben die Studierenden der Berliner Humboldt-Uni die Besetzung eines Instituts auf. Sie hatten gefordert, dass Andrej Holm als Dozent bleibt und zudem diverse politische Ziele formuliert. Holm darf bleiben. Der Protest soll aber in anderer Form weitergehen.

Die Studierenden, die aus Solidarität mit ihrem zunächst gekündigten Dozenten Andrej Holm ein Institut der Humboldt-Universität besetzt hatten, beenden ihre Aktion. Nach vier Wochen brauche der Protest eine neue Form. "Dass wir gehen, bedeutet aber noch lange nicht, dass wir aufhören", erklärten sie am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Zugleich warnten sie: "Wir können jederzeit wiederkommen." Ihre Forderungen seien jedoch vielfältiger, betonten die Studierenden am Donnerstag. Es gehe um kritische Lehre, Mitbestimmung und einen sozialeren Wohnungsbau. Dafür wollten sie sich weiter einsetzen. Einen Raum am Institut beanspruchen die Studierenden daher weiter für sich. Die Pressekonferenz wurde auf der "Holm-bleibt"-Facebook-Seite live übertragen.