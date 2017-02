Die Unterstützer des in einer Stasi-Affäre zurückgetretenen Berliner Staatssekretärs Andrej Holm geben drei der besetzten Räume an der Humboldt-Universität (HU) frei. Eine Vollversammlung habe beschlossen, dass diese Räume ab Montag wieder für reguläre Lehrveranstaltungen genutzt werden sollten, teilten sie mit.

Am Freitag hatte die HU die Kündigung zurückgenommen und lediglich eine Abmahnung ausgesprochen, nachdem Holm falsche Angaben zu seiner Stasi-Vergangenheit zugegeben hatte.

2005 hatte Holm bei seiner Einstellung an der Humboldt-Universität in einem Fragebogen die Frage, ob er hauptamtlich bei der Stasi tätig war, verneint. Auch in "verschiedenen Lebensläufen" habe er zu verschleiern versucht, dass er Offiziersschüler des MfS war. Mitte Dezember 2016 soll er der HU einen neuen Lebenslauf zugesandt haben, in der die Tätigkeit als Offiziersschüler gegenüber der HU erstmals erwähnt worden sei.