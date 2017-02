Audio: Inforadio | 06.02.2017 | Oliver Soos

In Berlin lebender Syrer klagt gegen Netzwerk - "Facebook ist deutsches Recht egal"

06.02.17 | 11:27 Uhr

Weil sein Selfie mit der Kanzlerin neben Fahndungsfotos montiert und für "Fake-News" missbraucht wurde, klagt ein in Berlin lebender Syrer gegen den US-Konzern Facebook. Am Montag will er eine einstweilige Verfügung erwirken: Die Bilder sollen gelöscht werden.



Das Online-Netzwerk Facebook aus den USA muss sich am Montag erstmals vor einem deutschen Gericht verantworten: Anas Modamani, ein syrischer Flüchtling, der in Berlin lebt, wehrt sich gegen die Verbreitung von Falschnachrichten über seine Person. Unterstützt wird er von seinem Anwalt Chan-jo Jun, der auf IT-Recht spezialisiert ist. Weil dessen Kanzlei in Würzburg ansässig ist, wird das Verfahren dort geführt.

Modamanis Selfie wurde neben Fahndungsfotos montiert

Von Facebook-Nutzern war unter anderem behauptet worden, der von Jun vertretene Modamani sei einer der Männer, die im Dezember 2016 einen Berliner Obdachlosen anzünden wollten. Ein Selfie des Mannes mit Kanzlerin Merkel war von Hetzern neben Fahndungsfotos von Terroristen montiert worden. Facebook habe entschieden, dass der Beitrag nicht gegen die "Community-Standards" verstoße, kritisierte Jun im Gespräch mit dem rbb. Deshalb sei er online geblieben und anschließend von den Usern weiterverbreitet worden: Insgesamt wurde er mehr als 500 Mal geteilt. In der Verhandlung geht es jetzt um eine einstweilige Verfügung gegen Facebook. Modamani will das Netzwerk auf diese Weise zwingen, die gefälschten Bilder zu löschen.

Jun warf dem Unternehmen vor, deutsches Recht bewusst zu ignorieren. Offenbar seien Verleummdung und üble Nachrede nach den Gemeinschaftsstandards von Facebook nicht verboten, kritisierte Jun: "Nacktheit ist verboten, aber Hass nur unter bestimmten Umständen. Facebook hat die Gemeinschaftsstandards so gemacht, dass möglichst viele Menschen verknüpft werden. Das ist deren Mission. Das deutsche Recht ist denen dabei aber egal." Facebook versuche, mit seinen eigenen Standards durchzukommen, so Jun weiter. "Vielleicht weil sie befürchten, sonst Umsatz zu verlieren, weil Nutzer sonst abwandern würden. Wir müssen uns überlegen, ob wir uns gefallen lassen, dass das Leben auf Facebook von den Gemeinschaftsstandards und nicht von deutschem Recht und dem Grundgesetz geprägt wird."

Modamanis Anwalt sieht den Rechtsstaat auf dem Prüfstand

Zu seinen Zielen im Prozess sagte Jun: "Entweder werden wir Facebook dazu zwingen, sein Geschäftsmodell so zu ändern, dass Opfer von Verleumdungskampagnen geschützt werden, oder wir werden feststellen, dass unser Rechtsstaat doch nicht in der Lage ist, auf Grundlage der heutigen Rechtslage etwas gegen Facebook zu unternehmen." Der Würzburger Anwalt hat sich auf IT-Recht spezialisiert und kämpft schon seit längerem gegen Facebook. 2015 hat sich der 42-Jährige einen Namen gemacht, als er das Strafverfahren gegen Mark Zuckberg und weitere Facebook-Manager wegen Hasskriminalität ins Rollen brachte. Er wirft dem sozialen Netzwerk Beihilfe zur Volksverhetzung und Diskriminierung vor.

Eine Hamburger Kanzlei vertritt Facebook

Der US-amerikanische Konzern wird in dem Verfahren durch eine Hamburger Kanzlei vertreten. Lange war fraglich, ob Facebook mit Europa-Sitz in Dublin zu einer Gerichtsverhandlung in Deutschland geladen werden kann. Facebook bedauerte in einer Stellungnahme gegenüber dem Bayrischen Rundfunk die Unannehmlichkeiten für Modamani. Doch man wolle sich an die Verpflichtungen nach deutschem Recht im Zusammenhang mit dem Teilen von Bildern auf Facebook halten, so der Konzern.