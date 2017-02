Die Mietpreisbremse in Berlin soll dafür sorgen, dass Vermieter nicht immer mehr abkassieren, sondern sich an den Preisen im Umfeld orientieren. Doch für Mieter ist es nicht immer einfach, ihr Recht durchzusetzen. Ein Mieter aus Britz zog vor Gericht - und hängt nun in der Warteschleife.