Interview | Benjamin Jendro, Gewerkschaft der Polizei - "Wir haben keine Rechtssicherheit beim Einsatz von Tasern"

07.02.17 | 14:00 Uhr

Seit dieser Woche testet die Berliner Polizei in einem Pilotversuch Elektroschocker. Die Gewerkschaft der Polizei fordert bereits lange den Einsatz von Tasern im Polizeidienst. Ihr Sprecher Benjamin Jendro ist dennoch argwöhnisch.



rbb: Seit Jahren fordert die Berliner Polizei Taser. Freuen Sie sich, dass Sie nun welche bekommen haben?

Benjamin Jendro: Wir freuen uns schon, dass wir die Möglichkeit haben, den Taser zu nutzen. Was uns nicht freut, ist die Einordnung als Schusswaffe. Dadurch stellt der Taser keine wirkliche Alternative zur Waffe dar. Seit Jahren sprechen wir an, dass wir eine große Lücke bei unseren Einsatzmitteln haben zwischen dem Reizstoffsprühgerät, dem Schlagstock und der Schusswaffe. Diese Lücke würden wir gerne schließen. Leider gibt es dafür aber nicht die rechtliche Grundlage. Deswegen sehen wir den Testlauf jetzt auch ein bisschen mit Argwohn.

Benjamin Jendro wünscht sich Rechtssicherheit für Polizisten mit Tasern

Der Taser wird rechtlich als Schusswaffe eingeordnet. Warum ist das ein Problem?

Er kommt dann nur in den Momenten zum Einsatz, wo sonst eine Schusswaffe zum Einsatz gekommen wäre. Das bedeutet in Notwehr- und Nothilfesituationen, zum Beispiel also auch, wenn jemand bewaffnet auf einen Polizisten zuläuft. Da kann der Taser einfach keine wirkliche Alternative darstellen. Zum einen, weil wir ihn bisher noch nicht wirklich erprobt haben. Zum anderen, weil natürlich auch die Entfernung zu beachten ist, oder wie viele Lagen Kleidung eine Person trägt, die man mit dem Taser beschießen möchte. Wenn ich eine dynamische Situation habe und ich die Umgebung nicht wirklich abschätzen kann, dann ist es sehr schwer, den Taser einzusetzen.

Was wären denn Situationen wo Sie gerne den Taser ziehen würden?

Also prinzipiell wollen wir natürlich gar keine Waffe ziehen müssen. Das ist ganz wichtig: Niemand schießt gerne und niemand will gerne tasern. Wir hatten aber 2016 zum Beispiel wieder eine Situation, in der ein Mann bewaffnet, aber ohne akute Gefahr auszustrahlen, auf der Straße herumgepöbelt hat. Dieser Mann hatte vorher in einem Kiosk in Reinickendorf gefordert, dass die Polizei kommt. Der Mann war bewaffnet, lief minutenlang auf der Straße, ohne das Messer wirklich gegen jemanden zu erheben. Der Fall endete letztendlich damit, dass ein Kollege von uns ihm ins Bein geschossen hat, weil er mit dem erhobenen Messer auf einen anderen Kollegen zugegangen ist. Das ist eine Situation, die sich über einen langen Zeitraum hinzieht, wo man die Umgebung abschätzen kann. In dieser Situation hätte man den Herren mit einem Taserschuss sicherlich für vorübergehende Zeit unfähig machen können, und dann ohne Schusswaffengebrauch zugreifen können.

Hintergrund Pilotphase in Berlin-Mitte - Berliner Polizei testet Taser im Einsatz Gehört ein Elektroschocker bald zur Standardausrüstung der Berliner Polizei? In einer Testphase prüfen 20 Polizisten seit Montag, inwieweit der sogenannte Taser sich im täglichen Dienst eignet und bewährt. Der Probelauf soll drei Jahre dauern.

…und den Einsatz vermutlich auch schneller beenden können.

Genau. Vor allem muss man klar sagen: Der Taser ist eine Waffe, die Verletzungen verursacht, aber das Risiko für schwere Verletzungen ist natürlich geringer als bei einer Schusswaffe.

Das Berliner Spezialeinsatzkommando (SEK) benutzt diese Taser schon seit 15 Jahren. Sie haben bei der Schutzpolizei jetzt einen dreijährigen Testlauf. Hoffen Sie, dass es dann zu einer Neueinordnung kommt?

Es wäre schön, wenn die Einordnung jetzt schon erfolgte. Unsere Kollegen im Testlauf müssen sich ja genauso an geltendes Recht halten. Die haben jetzt natürlich keine Rechtssicherheit verbunden mit Unsicherheit im Einsatz. Wir schießen ja jetzt nicht dreißig Mal mit dem Taser, nur damit wir wissen in welchen Einsatzsituationen er auch wirklich helfen kann. Das bedeutet, unsere Kollegen, die einen Taser zusätzlich mit am Gürtel haben, müssen jetzt in der Einsatzsituation entscheiden, zu welcher Waffe sie greifen. Im Nachgang wird das dann eben im Gerichtssaal entschieden. Eine Sekundenentscheidung wird dann ausgewertet und im Zweifel vielleicht auch zu Lasten der Kollegen ausgelegt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Sabine Dahl, inforadio