Interview | Chefin des DAAD New York über Trump - "Die Radikalität dieses Erlasses hat uns alle überrascht"

15.02.17 | 08:08 Uhr

Die Einreiseverbote von Präsident Trump haben besonders die Wissenschaften in den USA durcheinandergewirbelt. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fördert dort fast 5.000 Stipendiaten. Im Interview erzählt die New Yorker Bürochefin Nina Lemmens, was sie deutschen Bewerbern rät - und was ihr Hoffnung macht.

rbb|24: Frau Lemmens, was hat sich durch Präsident Trump für Ihre Arbeit mit ausländischen Studenten und Wissenschaftlern geändert? Nina Lemmens: Ganz konkret hat sich durch die neuen Einreisebestimmungen geändert, dass wir selber schauen müssen, ob unsere Stipendiaten, die aus Deutschland in die USA gehen wollen, eine doppelte Staatsbürgerschaft mit einem der sieben betroffenen Länder (Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien, d. Red.) haben. Wie verhält sich der DAAD, falls es einen solchen Fall gibt? Seitens der US-Behörden heißt es jetzt, dass Betroffene, die auch deutsche Staatbürger sind, keine Schwierigkeiten haben sollten. Aber wir werden Studenten mit doppelter Staatsbürgerschaft anbieten, dass sie sich für ihr Stipendium ein anderes Gastland aussuchen können. Das muss jedem selber überlassen sein, ob man unter diesen Voraussetzungen in die USA kommen will oder nicht.

Zur Person Deutscher Akademischer Austauschdienst - Nina Lemmens Nina Lemmens (53) stammt aus Bonn und ist promovierte Kunsthistorikerin . Von 1983 bis 1995 arbeitete sie als Journalistin , danach als Mitarbeiterin eines Bundestagsabgeordneten. Seit 1997 ist sie beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) . Nach Stationen in Bonn und London leitet sie seit 2014 das DAAD- Büro für Nordamerika in New York City .



Was für Rückmeldungen bekommen Sie von den deutschen Studenten, die von den geänderten Einreisebestimmungen erstmal nicht betroffen sind? Das Ganze ist noch nicht lange her, also können wir noch kein Fazit ziehen. Aber nach dem 11. September 2001, als die USA ihre Visa-Bestimmungen massiv verschärft haben, ist die Zahl der Bewerber deutlich zurückgegangen. Viele Studenten aus Deutschland haben sich damals wirklich zweimal überlegt, ob sie hierher kommen wollen. Ich möchte auf der andere Seite sagen, dass es sehr schade wäre, wenn sich mögliche Bewerber jetzt wegen Präsident Trump zurückhalten würden - die Wissenschaft lebt davon, grenzenlos und weltoffen zu sein. Und die Menschen in den USA – wie überall auf der Welt - brauchen diesen internationalen Austausch. Der Großteil freut sich darüber und empfindet eben nicht fremdenfeindlich. Ich kann andererseits die Leute verstehen, die sagen: In einem Land, wo meine Freunde nicht willkommen sind, fühle ich mich auch nicht wohl.

Für ein Land, dessen Wissenschaft derart international ausgerichtet ist, ist so eine Einreisebeschränkung ein ganz scharfer Einschnitt."

Was raten Sie potentiellen Bewerbern, die jetzt verunsichert sind? Verfolgen Sie unbedingt die offiziellen Seiten der US-Regierung zu den Visa- und Einreisebestimmungen - und zwar regelmäßig. Die Bestimmungen haben sich, seitdem Trump den Erlass unterschrieben hat, immer wieder geändert. Und gerade jetzt hat ja ein Bundesrichter den Erlass außer Kraft gesetzt – auch die Beschwerde Trumps wurde abgelehnt. Wir gehen nicht davon aus, dass es für unsere Stipendiaten Schwierigkeiten geben wird - aber man weiß einfach nicht, wie sich die Lage entwickelt. Was glauben Sie denn, wie sich die Lage entwickelt? Wissen Sie, ich habe mit ziemlich vielen Professoren gesprochen, und die sind alle sehr bedrückt. Wir alle sind von der Radikalität dieses Erlasses total überrascht worden - inklusive der amerikanischen Behörden, denn sonst hätte es nicht diese chaotischen Zustände an den Flughäfen gegeben. Es geht ja selbst um Wissenschaftler, die nur für ein paar Tage zu einer Fachkonferenz oder einem Seminar in die USA wollten - und denen dann die Einreise verweigert wurde. Ich hoffe, dass sich die Wogen in den nächsten Wochen glätten, aber ganz ehrlich: Was morgen für ein Dekret erlassen wird, das kann ich Ihnen nicht sagen.

Sie arbeiten seit 20 Jahren für den DAAD. Haben Sie schonmal etwas Vergleichbares erlebt? Ich habe es jedenfalls nie erlebt, dass eine Regierung in einem solchen Tempo Dekrete erlässt. Es gab noch nie einen US-amerikanischen Präsidenten, der in der ersten Amtswoche soviele "Executive Orders" unterschrieben hat. Das ist sicher nicht das, was man unter einer normalen Regierungsform versteht. Ich habe mir schon gedacht, dass sich einiges ändern wird - aber diese Geschwindigkeit macht mir Sorgen.



Welche Auswirkungen erwarten Sie auf Ihre Arbeit? Wir beobachten gerade genau, was die neue Bildungsministerin sagt (die Republikanerin Betsy DeVos, d. Red.). Bisher hat sie sich zum Thema Universitäten kaum geäußert. Ich persönlich fand es ziemlich bemerkenswert, dass sie bei bisherigen Auftritten über das US-Hochschulsystem nicht viel wusste, dafür ist sie bei den Anhörungen auch stark angegriffen worden. Ich glaube in jedem Fall, dass es für viele Partner, mit denen wir zu tun haben, schwieriger wird, Forschungsgelder für bestimmte Forschungsgebiete zu bekommen - was natürlich dann auch die Kooperation mit Deutschland beeinflussen wird. Die Regierung hat schon damit gedroht, dass viele Forschungsfördereinrichtungen weniger oder gar kein Geld bekommen sollen. Zum Glück sind Hochschulbudgets aber vor allem Sache der Bundesstaaten. Die föderalen Mittel betreffen vor allem die Grundlagenforschung und die Studiendarlehen. Wenn hier gekürzt würde, müssten die Unis sehen, wie sie diese Löcher stopfen. Und dann wären unter anderem auch die internationalen Austauschprogramme durchaus in Gefahr.

Was können Sie dagegen tun? Ich denke, das Wichtigste ist jetzt, unsere nach wie vor offenen Angebote deutlich zu machen, damit eben nicht aufgrund irgendwelcher Vorurteile entschieden wird und sich hier wie dort kein wissenschaftsfeindliches Klima breitmacht. Das US-amerikanische Bildungssystem lebt sehr stark davon, dass die ausgezeichneten Akademiker aus der ganzen Welt hierher strömen. Zu Gast in den Staaten befinden sich mehr als eine Million ausländische Studierende, dazu kommen viele Forscher, das betrifft alle Universitäten. Für ein Land, dessen Wissenschaft derart international ausgerichtet ist, ist so eine Einreisebeschränkung ein ganz scharfer Einschnitt. Aber ich habe den Eindruck, dass es ein breites Bündnis gegen diese Pläne und auch den Umgang der Regierung mit wissenschaftlichen Fakten gibt. In den vergangenen Wochen gab es mehrere große Demonstrationen hier, am 22. April ist ein großer "March for Science" geplant.

Gibt es Signale aus Deutschland, das Engagement für den DAAD-Austausch mit den USA einzuschränken? Nein, zum Glück nicht. Die Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU, d. Red.) hat erst vor wenigen Tagen erneut deutlich gemacht, dass der Bund bei seiner Ausrichtung bleibt - das ist gerade jetzt ein wichtiges Signal, auch für den DAAD. Unser Budget ist relativ groß, und die USA sind eines der wichtigsten Länder für uns. Den wissenschaftlichen Austausch und die Stipendien einzuschränken würde ja auch nicht den treffen, der das alles zu verantworten hat, sondern am Ende die falschen. Das Gespräch führte Sebastian Schneider, rbb|24