Interview | Ströbele über Abschied und Terror - "Ich kann das nicht nur mit halbem Wind machen"

01.02.17 | 17:03 Uhr

Im Herbst hört Hans-Christian Ströbele als Bundestagsabgeordneter auf. In den letzten 20 Jahren ist der Grüne aus Kreuzberg stets angeeckt. Im Interview spricht der 77-Jährige über Gewissensfreiheit, was für die Terrorabwehr nötig ist - und was er bald vermissen wird.

rbb: Herr Ströbele, Sie sind viel in Ihrem Wahlkreis unterwegs. Ziehen Sie etwas aus den Begegnungen mit den Bürgern?

Hans-Christian Ströbele: Auf jeden Fall, ich war wahrscheinlich der Abgeordnete, der am häufigsten an den unendlich vielen Demonstrationen teilgenommen hat. Daher habe ich auch meine Verbindung zur Bevölkerung. Streitgespräche, Anmachen, die man gerade als Grüner mitbekommt, aber auch Überlegungen und Ideen der Bevölkerung sorgen dafür, dass man Sachen aus einer ganz anderen Sicht sieht. Das ist für mich sehr wichtig.

Sie haben sich immer wieder gegen Ihre Partei positioniert, wenn sie Ihnen zu etabliert oder zu kompromissbereit erschien. Haben Sie diese Rolle genossen?

Ich hoffe, dass das andere auch tun. Mein CDU-Kollege Wolfgang Bosbach ist da auch gut. Er hat in dieser Hinsicht zu Recht einen guten Ruf, weil das eine wichtige Aufgabe der Abgeordneten ist. Ich ärgere mich über nichts mehr, wenn ich mit den Kollegen aus der Koalition in Ausschüssen, Gremien oder im Bundestag sitze. Manchmal sieht man Kollegen wider besseren Wissens die Linie ihrer Fraktion vertreten, nur weil die Fraktionen von Ihnen erwarten, dass sie machen, was die Regierung sagt. Die Abgeordneten sollen aber wirklich unabhängig sein. Natürlich müssen sie Kompromisse mit sich und anderen machen, sonst geht das mit dem Regieren nicht - aber das muss Grenzen haben.

Sie haben sich auf das Thema Geheimdienstkontrolle spezialisiert. Was hat Sie daran gereizt?

In dieses parlamentarische Kontrollgremium bin ich 1999 gekommen, weil es irgendeiner machen musste. Jahrelang war das ein Job, wo man einmal im Monat was erzählt bekommen hat. Dass das so eine zentrale Medienaufmerksamkeit bekommen hat, lag an den Themen: die NSU-Mordserie, einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte, und jetzt die NSA.

Sie haben aber Zeichen gesetzt - beispielsweise, als Sie Edward Snowden in Moskau besucht haben.

Ganz genau, und das will ich auch jetzt noch. Ich bin fast verzweifelt, dass Obama es in seinen letzten Tagen als Präsident nicht geschafft hat, Edward Snowden zu begnadigen. Snowden hat sich unendlich um Deutschland, die USA und den Datenschutz in der Welt verdient gemacht und darf nicht ewig zwangsweise im russischen Asyl bleiben.

Ihr Fazit nach langjähriger Geheimdienstkontrolle: Lassen sich die Dienste kontrollieren?

Das ist ganz schwierig. Es ist eine mittelbare Wirkung, man darf die einzelnen Kontrollakte nicht überbewerten. Letztlich haben wir auch nicht alles auf den Tisch legen können. Ich habe festgestellt, dass diese jahrelange Arbeit trotzdem eine heilsame Wirkung hat. Dass die Geheimdienstler ihre Praxis vor dem Parlamentsausschuss, geheim und öffentlich rechtfertigen müssen, wirkt indirekt erzieherisch. Viele, die in den Diensten arbeiten überlegen sich jetzt vielleicht drei Mal, ob sie ihre Arbeit später auch vor einem Untersuchungsausschuss oder in parlamentarischen Kontrollgremien rechtfertigen können.

Die politische Diskussion entwickelt sich in die andere Richtung. Mit Zustimmung der Bevölkerung werden Gesetze verschärft und Befugnisse der Sicherheitsbehörden erweitert. Wie bewerten Sie das?

Ich kann das voll verstehen. Auch ich bin verzweifelt, dass es nicht klappt mit der Abwehr von Terrorismus. Man muss das nicht ganz neu organisieren, sondern die bestehenden Gesetze konsequent anwenden. Das wird immer wieder deutlich, man kann das in jedem Fall nachweisen. Dann hätte möglicherweise auch der Anschlag in Berlin am 19. Dezember so nicht stattgefunden. Bei der Anwendung des Rechts sind gravierende Fehler gemacht worden. Ich plädiere dafür, dass alle Informationen, die den Geheimdiensten über terroristische Bestrebungen oder Gefährder vorliegen, der Polizei spätestens zur Verfügung gestellt werden, wenn eine Straftat bevorsteht oder vorbereitet wird. Das ist eigentlich etwas Selbstverständliches. Wenn ich das der Bevölkerung so erklären würde, würde sie sagen, dass ich recht habe.

Ist Ihre Forderung schon mit den bestehenden Gesetzen möglich?

Aber selbstverständlich. Das hängt an der Philosophie der Geheimdienste. Das Kennen möglichst vieler Geheimnisse, die sie wie Schätze wahren, wiegt mehr, als die Vermeidung einer Straftat oder auch schweren Straftat. Sie halten Sachen zurück, weil ihnen sonst bestimmte Quellen versiegen könnten - obwohl sie sehen, dass damit Schreckliches riskiert wird. Das darf überhaupt nicht sein. In diesen Fällen muss auch die Polizei auf Stand gesetzt werden, damit sie eine ihrer zentralen Aufgaben, nämlich die Prävention von Straftaten, ausführen können. Das könnte man ohne weiteres machen. Wenn man mich die Gesetze machen lassen würde, dann würde ich als allererstes reinschreiben: "Gesetze sind dafür da, dass sie angewandt werden."

Sie werden nicht noch einmal als Bundestagsabgeordneter antreten. Ist Ihnen das schon lange klar gewesen?

Nein. Das war eine ganz schwierige Entscheidung, die ich Woche für Woche immer wieder aufgeschoben habe. Es gab neue Gesichtspunkte. Eine Zeit lang habe ich mir jeden Abend aufgeschrieben, wie ich dazu stehe. Ich würde das gerne länger machen, aber ich habe einfach festgestellt, dass es zu stressig ist. Ich habe Probleme, angesichts eines 16-Stunden-Tages in den Ausschüssen zu sitzen. Das nur mit halbem Wind zu machen, schaffe ich aber auch nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich heute Nachmittag da nicht hingehe, sondern im Wald spazieren gehe. Vieles geht dann an einem vorbei, was man einfach wissen muss, um die Arbeit richtig zu machen.

Frank-Walter Steinmeier hat gesagt, dass er das Pult vermissen wird. Was werden Sie vermissen?

Das Pult eigentlich nicht so, sondern die Information, die man dort bekommt und das Einmischen. Dass das wegfällt, ist keine gute Vorstellung.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Alex Krämer, ARD-Hauptstadtstudio