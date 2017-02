Interview | Thomas Bittner zum Film "Macht.Mensch.Steinmeier" - "Er kann ein guter Bundespräsident werden"

07.02.17 | 14:17 Uhr

Frank-Walter Steinmeier soll als Bundespräsident auf Joachim Gauck folgen. Ein Filmteam des rbb hat den scheidenden Außenminister zwei Monate lang begleitet. Filmemacher Thomas Bittner schildert seine Eindrücke vom künftigen ersten Mann im Staate. Der Film "Macht.Mensch.Steinmeier" ist am Dienstag um 23:15 Uhr im Ersten zu sehen.



rbb|24: Herr Bittner, Sie und Ihre Mit-Autoren Jessica Krauß und Stefan Pannen haben in den letzten Wochen einen Film über den vermutlich nächsten Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, gemacht. Was hat Sie bei den Dreharbeiten zu "Macht.Mensch.Steinmeier" überrascht?

Thomas Bittner: Wir hatten ja wenig Zeit, denn die Idee, einen Film über den Kandidaten zu machen ist erst entstanden, nachdem er von der großen Koalition nominiert wurde. Wir haben also im Dezember und Januar gedreht. Das war die Endphase von Steinmeiers Amtszeit als Außenminister. Und wenn man vielleicht vermutet hätte, dass er so eine Art Abschiedsrunde dreht, alles langsam ein bisschen herunterfährt und wehmütig ist, dann kann ich sagen, dass es genau das Gegenteil war. Er hat sein Außenministerprogramm voll durchgezogen.

Frank-Walter Steinmeier gilt ja als relativ unnahbar, insbesondere was sein Privatleben betrifft. Sind Sie ihm während der Dreharbeiten näher gekommen?

Er achtet sehr darauf, dass sein Privatleben nur für ihn da ist. Wir haben keinen allzu großen Einblick bekommen. Wir wissen bis heute nicht, wie Elke Büdenbender, seine Ehefrau, ihre Rolle als First Lady ausfüllen wird im Schloss Bellevue. Wir wissen auch nicht, wie seine Tochter, die jetzt 20 Jahre alt ist, zu ihm als Bundespräsident steht. Denn es gehört, glaube ich, zu Steinmeiers Amts- und Politikverständnis, dass er sich mit der Sache und mit dem Inhalt beschäftigen will und die ganzen vermeintlich privaten Dinge da keine Rolle spielen sollen. Er selber hat uns also keinen Einblick in sein Privatleben gegeben - allerdings haben wir ja auch mit vielen Menschen gesprochen, die ihn in all den Jahren begleitet haben. Zum Beispiel mit Brigitte Zypries, von der es das Gerücht gab, sie hätte mit Steinmeier zusammen in einer WG gewohnt. Was so nicht stimmt. Sondern sie haben tatsächlich gemeinsam in Gießen Jura studiert und für eine Zeitschrift gearbeitet. Steinmeier hat jedoch 15 Jahre in einer WG gewohnt – das zeugt ja von sozialer Kompetenz. Da ist er offensichtlich sehr verträglich. Er soll auch schon immer sehr fürs Kochen gewesen sein und es gut können. Außerdem hat er gern Gäste um sich herum und lacht sehr viel. Er hat auch eine wirklich dröhnende Lache. Und die ist auch echt. Er hat sich auch sehr viel mit Kultur und Literatur beschäftigt - und das auch nicht nur pro forma. Sondern weil es ihm wirklich ein Anliegen ist, sich über Kunst und Künstler die Welt anders erklären zu lassen. Da kriegt man schon mit, dass er ein sehr aufmerksamer Zuhörer und ein sehr interessierter Mensch ist. Das steht ja ein bisschen im Widerspruch zu seinem öffentlichen Auftreten. Weil er eben kein pointierter Redner ist, sondern eher vorsichtig und tastend wirkt.

Ist Frank-Walter Steinmeier der richtige Bundespräsident zur richtigen Zeit?

Wenn man das politische Geschäft von Berlin sieht und schaut, wer da als Personal in Frage kommt, ist er schon einer der am besten geeigneten. Seine Arbeit als Außenminister, als Chefdiplomat, als ausgeglichener Verhandler hat ihn ja auch zu einem der populärsten Politiker gemacht. Da ist er sicher der Richtige. Aber vielleicht hätte in dieser unruhigen Zeit auch jemand, der andere Impulse setzt, weil er beispielsweise aus der Wissenschaft oder Kultur kommt, ein guter Bundespräsident sein können. Denn wir sehen es ja auch an Joachim Gauck, der nicht direkt aus der politischen Szenerie kam, dass das ganz wohltuend sein kann, wenn der Bundespräsident die Politik aus einer anderen Perspektive beschreibt. Steinmeier kann ein guter Bundespräsident werden, wenn er sich neu erfindet. Und nicht zu sehr auf Ausgleich und Beruhigung geht, sondern tatsächlich auch den eigenen Leuten ins Gewissen redet und genau zuhört, was die Stimmungen im Lande sind.

Was für eine Art Bundespräsident wird Steinmeier selbst sein wollen?

Er selbst sagt ja, er will die Menschen wieder ins Gespräch bringen, er will Generationen zusammenbringen und offensichtlich Diskussionsrunden in Gang setzen. Da muss man sehen, wie das funktioniert. Vielleicht kann er da wirklich einen Dialog – der in Deutschland vielleicht auch nötig ist – in Gang setzten. Und ich vermute, dass er versucht, der Versuchung zu widerstehen, ein außenpolitischer Bundespräsident zu sein. Allerdings könnte es auch sein, dass es gerade in diesen nächsten Jahren wichtig ist, außenpolitisch Flagge zu zeigen. Wir haben auch mit Ex-Kanzler Gerhard Schröder gesprochen, der gesagt hat "Wenn man hört, was von Trump kommt, brauchen wir einen Bundespräsidenten, der gegenhalten kann".

Ist Steinmeier mit 61 Jahren nicht zu jung für dieses väterliche Amt?

Er hat schon das richtige Alter. Er ist ja Mitte der fünfziger Jahre geboren und somit ein Kind der Bundesrepublik. Er kommt nicht aus der Kriegskinder-Generation, deshalb hat er vielleicht auch nicht so viele Kämpfe kämpfen müssen wie andere Politiker, die etwas älter sind. Steinmeier kommt aus ruhigen Verhältnissen. Er steht im Grunde für die Bundesrepublik so, wie sie jetzt existiert. Vielen Dank für das Gespräch. Das Kollegen-Interview führte Sabine Priess Der Film "Macht.Mensch.Steinmeier" läuft am Dienstag, 7.2. um 23.15 Uhr im Ersten und am Mittwoch, 8.2. um 22.15 Uhr im rbb