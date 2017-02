Interview | Peter Maffay wählt den Bundespräsidenten - "Ich bin überzeugt, dass Steinmeier die absolut richtige Wahl ist"

10.02.17 | 07:45 Uhr

Wenn am Sonntag in Berlin der neue Bundespräsident gewählt wird, gibt auch der Sänger Peter Maffay seine Stimme ab. Er wurde von der SPD im Saarland nominiert und kennt den möglichen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier "seit Jahren".



Guten Tag, Herr Maffay, Sie wurden von der SPD-Fraktion im Saarland nominiert und dürfen mit den Bundespräsidenten wählen. Was bedeutet das für Sie?

Peter Maffay: Ich bin einer von vielen, die zugegen sein werden, wenn die Wahl des Bundespräsidenten entschieden wird. Ich kenne den möglichen Bundespräsidenten seit Jahren. Wenn es Frank-Walter Steinmeier wird, dann wird ein Mann dieses Amt begleiten, von dem ich persönlich überzeugt bin, dass er die absolut richtige Wahl ist. Und das ist auch der Grund, warum ich mit nach Berlin gehe.

Was erwarten Sie denn von einem möglichen und sehr wahrscheinlichen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier? Was glauben Sie, würde er bewegen können?

Aus meiner Sicht, und das kann natürlich nur subjektiv sein, ist Frank-Walter Steinmeier ein sehr erfahrener Politiker mit einem hohen ausgleichenden Potenzial. Das hat er in seiner Funktion als Außenminister in vielen komplizierten Verhandlungen bewiesen, die wir in den letzten Monaten mitverfolgen konnten. Ich habe ihn selber etliche Male in Gesprächen erlebt. Ich glaube, dass Frank-Walter Steinmeier immer übergeordnete Lösungsansätze sucht, und das wird er als Bundespräsident noch viel besser können. Er wird vermitteln können. Das kann er sehr gut. Er wird ausgleichen. Er wird über den Tellerrand hinausgucken, wie er es oft schon getan hat, und er wird, glaube ich, sehr gute und wichtige Impulse geben können.

Mehr zum Thema Interview | Thomas Bittner zum Film "Macht.Mensch.Steinmeier" - "Er kann ein guter Bundespräsident werden" Frank-Walter Steinmeier soll als Bundespräsident auf Joachim Gauck folgen. Ein Filmteam des rbb hat den scheidenden Außenminister zwei Monate lang begleitet. Filmemacher Thomas Bittner schildert seine Eindrücke vom künftigen ersten Mann im Staate.

In Deutschland hat der Bundespräsident ja eine repräsentative Funktion. Warum ist es trotzdem wichtig, einen Bundespräsidenten zu haben?

Ich glaube, dass Herr Gauck ja auch schon sehr eindrucksvoll gezeigt hat, dass auch in einer in Anführungszeichen repräsentativen Funktion jemand, der dieses Amt begleitet, wichtige Ausrichtungen aufzeigen kann in der Politik, im sozialen Leben, im Miteinander der verschiedensten Partnerschaften oder Gesellschaften. Es ist meiner Meinung nach schon lange nicht mehr nur ein repräsentativer Standpunkt, den ein Bundespräsident bezieht. Er kann schon in politischer Hinsicht wirken, das finde ich auch richtig. Vor allem dann ist es wichtig, dass jemand dieses Amt begleitet, der vermitteln und ausgleichen kann. Es geht da nicht nur um Repräsentation - davon bin ich überzeugt. Die Zeiten haben sich geändert und die Funktion eines Bundespräsidenten wahrscheinlich auch.

Was müssen Sie am Wahltag machen?

Ehrlich gesagt bin ich sehr ungeübt mit Dingen dieser Art und weiß es nicht so genau. Aber alle Beteiligten, die dort sein werden, werden sicherlich Hinweise bekommen, was zu tun ist. Ich mache so etwas zum ersten Mal und kenne die Abläufe nicht genau.

Sind Sie nervös vor einem so ganz neuen "Auftritt"?

Nein, ich glaube nicht. Ich habe das ja schon angedeutet: Es ist schon eine außergewöhnliche Situation für mich, aber ich glaube nicht, dass das Wort Nervosität eine große Rolle spielt. Ich bin daran interessiert, wie das zustande kommt und wie das abläuft. Es ist eine tolle Gelegenheit für mich, in einem solchen Augenblick dabei zu sein. Und wie gesagt: Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Frank-Walter Steinmeier unser nächster Bundespräsident wird.

Wie sollte denn jemand wie Frank-Walter Steinmeier jemandem wie Donald Trump begegnen? Steinmeier war ja ausgewiesener Gegner und sehr deutlich während des Wahlkampfes in den USA.

Es steht mir nicht zu, Herrn Steinmeier Tipps zu geben, wie er sich in einem solchen Fall zu verhalten hat. Er verfügt über eine immense Erfahrung, auch im Umgang mit schwierigen Situationen. Ich würde mal sagen, eine Begegnung mit Trump ist sicherlich keine einfache, weil Herr Trump ein Politiker ist in einer Art und Weise wie wir sie vielleicht so noch gar nicht erlebt haben, zumindest nicht vom ersten Mann der Vereinigten Staaten. Ich denke aber, dass Frank-Walter Steinmeier einen sehr selbstbewussten Standpunkt beziehen wird - gleichzeitig aber auch einen konstruktiven. Es geht ja darum, selbst in einer schwierigen Situation zu einem Miteinander zu kommen, das eine positive Perspektive ermöglicht. Daran sind ja auch beide Nationen extrem interessiert. Es kann nicht unser Ziel sein, dass da neue Keile entstehen in der Beziehung beider Länder. Ich bin sicher, dass Frank-Walter Steinmeier, wenn er Herrn Trump begegnet, diesem Umstand das richtige Gewicht beimisst.

Möchten Sie selbst auch mal Bundespräsident werden?

Lacht. Ich halte es lieber mit der Musik. Ich glaube aber, dass es auch von der Bühne aus möglich ist, brauchbare Impulse auszugeben. Man kann sich positionieren, inhaltlich und auch politisch und gesellschaftlich. Das haben wir in der Vergangenheit oft genug getan und diese Chance genutzt. Das reicht mir persönlich. Ich bin Musiker geworden aus Leidenschaft, weil mir diese Plattform sehr gut gefällt. Ich bewundere Leute, die in der Politik Stehvermögen entwickeln und besitzen, weil es da doch schon sehr viele Abnutzungen und Gummiwände zu überwinden gibt, wenn man seine Position durchsetzen will. Es ist sicherlich nicht einfach. Deswegen liegt mir die Musik viel näher, und dabei bleibe ich dann auch. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Steffen Brenner, RadioBerlin 88,8