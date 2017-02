Die Renten in Ost- und in Westdeutschland soll bis zum 1. Januar 2025 vollständig angeglichen werden. Das sieht ein Gesetzentwurf von Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) vor, den das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen hat. Er muss nun den Weg durch das Parlament nehmen.

Nach dem Entwurf beginnt die jahrelang umstrittene Anhebung der Rentenwerte in Ostdeutschland auf das Westniveau im Jahr 2018. Sie wird in sieben Schritten vollzogen. Im Gegenzug soll die höhere Bewertung der Löhne für die Rentenberechnung im Osten ebenfalls in sieben Schritten gesenkt werden. Damit soll die einheitliche Rentenberechnung 35 Jahre nach der deutschen Vereinigung von 1990 vollendet sein.