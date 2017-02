Der Senat richtet in der Wintersaison 100 Schlafplätze für Obdachlose im ehemaligen Flughafen Tempelhof ein. Sie werden in einem Hangar untergebracht, der von den Flüchtlingsunterkünften räumlich getrennt ist.

Die Berliner Kältehilfe für Obdachlose ist um 100 zusätzliche Schlafplätze im ehemaligen Flughafen Tempelhof aufgestockt worden. Damit stünden jetzt in der Stadt insgesamt 920 Plätze zur Verfügung, teilte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Mittwoch in Berlin mit.



Der Kältehilfebereich im Hangar 4 sei räumlich getrennt von der Flüchtlingsunterkunft, hieß es. Obdachlose können die Schlafplätze von 20 Uhr abends bis 8 Uhr am Folgetag nutzen. Neben einer Übernachtungsmöglichkeit werden eine warme Mahlzeit und ein Frühstück, Hygieneartikel und die Möglichkeit zum Duschen angeboten. Eine Kleiderkammer wurde ebenfalls eingerichtet.