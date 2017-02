Es gibt viel Leerstand in Brandenburgs Flüchtlingsunterkünften. Trotzdem eröffnete am Freitag eine neue Erstaufnahmestelle in Frankfurt (Oder). Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter begründet diesen Schritt im rbb-Interview damit, dass die Entscheidung über die Investition schon 2015 gefallen sei. Damals habe man händeringend nach neuen Möglichkeiten gesucht, um Flüchtlinge unterzubringen. Diese Entscheidung hätte man im Nachhinein nur noch schwer stoppen können, sagte Schröter dem rbb- Fernsehnachrichtenmagazin Brandenburg Aktuell..