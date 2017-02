Video: Abendschau | 24.02.2017 | Agnes Taegener

Klausurtagung in Leipzig - Linke sieht Berliner Koalition als Vorbild für den Bund

24.02.17 | 20:48 Uhr

SPD, Linkspartei und Grüne - oder kurz "R2G": Für die Linkspartei hat die Berliner Regierungskoalition Vorbildcharakter für die Bundespolitik, obwohl es am Anfang knirschte. Bei der Klausurtagung in Leipzig versichert sich die Partei ihrer selbst.



Während einer Klausurtagung der Berliner Linksfraktion machte der Bundesgeschäftsführer der Partei, Matthias Höhn, deutlich, dass ein Erfolg von "R2G" in Berlin auch für den angestrebten Politikwechsel auf Bundesebene wichtig sei. Sieben Monate vor der Bundestagswahl erkenne er eine "Wechselstimmung": "Die war wahrscheinlich seit 1998 nicht mehr so stark ausgeprägt." Höhn rief seine Partei auf, die Möglichkeiten für einen Politikwechsel zu nutzen: "Das müssen wir jetzt mutig annehmen." Wenn eine Koalition mit SPD und Grünen greifbar sei, "dann sollten wir die Chance auch ergreifen". Carola Bluhm, Senatorin der Linken für Integration, Arbeit und Soziales, sagte im rbb-Interview: "Wir sind auch anders als Thüringern ein besseres, ein authentischeres Beispiel". Ein Beispiel für eine mögliche rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene. Denn in Berlin komme die Linke - anders als in Thüringen - aus der Opposition. Die SPD sei in Berlin, wie auch im Bund am Dauerregieren.



"Wir wollen sehr vielen Leuten auf die Füße treten"

Die Berliner Links-Fraktion sprach auf der Klausur aber auch die Startprobleme von Rot-Rot-Grün in Berlin an. Fraktionschef Udo Wolf warnte die Bündnispartner SPD und Grüne davor, vom vereinbarten Koalitionsvertrag abzuweichen. Seine Partei werde darauf achten, "dass das, was im Koalitionsvertrag steht, auch umgesetzt wird." Die Affäre um den gescheiterten Staatssekretär Andrej Holm hatte des Verhältnis zwischen den drei Koalitionsparteien direkt zu beginn der Regierungsgeschäfte stark belastet. Co-Fraktionschefin Bluhm betonte während der Klausur, für den Erfolg der Koalition sei die Entschlossenheit aller Partner wichtig: "Wir wollen sehr vielen Leuten auf die Füße treten, und die Rezepte gibt es nicht in der Apotheke." Wichtig sei aber, die Stadtgesellschaft mitzunehmen. Auch Parteichefin Katina Schubert betonte, SPD, Linke und Grüne müssten um der Stadt willen an einem Strang ziehen, auch wenn die Parteien eine unterschiedliche Programmatik hätten und sich diese bewahren wollten: "Wir haben nicht vor zu fusionieren."



Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen

Breitenbach sieht soziale Infrastruktur in Gefahr

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher sagte, die Ziele von Rot-Rot-Grün seien geklärt. Die Umsetzung in praktische Politik sei allerdings schwierig. Manche Wege dahin seien nicht klar oder sogar "unzugänglich", etwa weil die Landesebene angesichts bundesgesetzlicher Regelungen nichts machen könne. So ist "R2G" beispielsweise für den angestrebten Modellversuch zur kontrollierten Cannabis-Abgabe an Erwachsene auf die Zustimmung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte angewiesen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach forderte unterdessen mehr Engagement der Koalition zum Erhalt der sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Infrastruktur in der Stadt. Diese "bricht gerade richtig weg", warnte sie. So habe beispielsweise die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mehreren Sozialprojekten gekündigt. Nach Einschätzung Breitenbachs muss Rot-Rot-Grün daher ein ressortübergreifendes Konzept entwickeln, um Räume für soziale Infrastruktur zu erhalten und zu schaffen. Dieses fehle bisher. Zudem sei eine bessere Bezahlung der Beschäftigten im sozialen Bereich nötig.



Mehr Beschäftigte mit Migrationshintergrund für Berlins Behörden

Breitenbach kündigte außerdem an, mehr Beschäftigte mit ausländischen Wurzeln in Berliner Landesbehörden und landeseigene Betriebe holen zu wollen. "Die Vielfalt der Stadt sollte auch im Landesdienst abgebildet sein", sagte die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales am Freitag. Der öffentliche Dienst müsse sich interkulturell öffnen. Nach den jüngsten Angaben des Statistikamtes ist fast jeder dritte Einwohner Berlins Ausländer oder Deutscher mit ausländischen Wurzeln (31,4 Prozent). Zuletzt war der Anteil der Auszubildenden mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst Berlins auf knapp 20

Prozent gestiegen.