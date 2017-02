Dana Lützkendorf Berlin Montag, 27.02.2017 | 18:28 Uhr

Dass das Reinigungspersonal besser kontrolliert werden muss, hat niemand gesagt und geht das Thema falsch an. Gesagt wurde, dass die Reinigungsleistung pro Reinigungskraft verdoppelt wurde und eine Reinigungskraft ihre Arbeit nicht mehr schafft. Reinigungskräfte werden kontrolliert und dabei massiv unter Druck gesetzt. Sie brauchen auch mehr Personal. Und die Ärzte und Pflegekräfte sind sensibel was hygienische Maßnahmen angeht, nur sind sie zu wenig. Zeitdruck, Stress und Personalmangel sind wesentliche Gründe für das Nicht-Einhalten von hygienischen Standards. Das war heute das wesentliche Thema bei der Anhörung, mehr Personal. Dieses Weglassen von Infos ist ein Problem, was die Krankenhaushygiene angeht. Da viele Krankenhäuser Angst vor Skandalschlagzeilen haben, ist da die Transparenz und Offenheit sehr gering. Ich würde mir wünschen, dass sie die Dinge auch so wiedergeben, wie sie gesagt wurden. Viele Grüße, Dana Lützkendorf, eine der Anzuhörenden im Abgeordnetenhaus heute