Michael Radewege Dienstag, 14.02.2017 | 12:22 Uhr

Mir sind in den letzten Monaten aller dingst nur Fälle von Flüchtlingen bekannt darunter sogar 2 anschließende Morde & 1x versuchter Mord an junge Frauen, auch reicht es wohl schon aus einmal Aktenzeichen XY zu sehen, dort sind von ca, 15 Fällen 13 Fälle Ausländer/ wird immer gern genannt Südländer die Täter Zufall????Und liebes rbb Team ich halte mich hier an Fakten ohne Vorurteile & nur an das was an die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird bzw. wurde.