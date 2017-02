Streit um Verkehrsanbindung - Münch fordert mehr Busse zur Gedenkstätte Sachsenhausen

21.02.17 | 17:47 Uhr

Über die Busverbindung zur Gedenkstätte Sachsenhausen wird schon lange gestritten. Ausreichend, sagen die einen - katastrophal, die anderen. Auch eine Fahrgastzählung brachte keine Lösung. Nun schaltete sich Brandenburgs Kulturministerin Münch ein.

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) hat sich in den Streit um die Busverbindungen zur Gedenkstätte Sachsenhausen eingeschaltet und den Einsatz von mehr Fahrzeugen gefordert.



"Die Gedenkstätte Sachsenhausen ist nicht nur eine der wichtigsten und größten KZ-Gedenkstätten in Deutschland - sie lockt mit ihrer herausragenden Aufklärungs- und Gedenkarbeit jedes Jahr rund 700.000 Besucher an, darunter viele aus dem Ausland", betonte die Ministerin. "Ihnen ist es nicht zu vermitteln, warum eine bessere Anbindung dieses international bekannten Gedenkortes nicht möglich sein soll." Die Verantwortlichen im Landkreis müssten sich nun an einer konstruktiven Lösung beteiligen, forderte die Ministerin am Dienstag.



Verkehrsgesellschaft sieht keinen Bedarf

Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch, fordert vom Landkreis schon seit Jahren zusätzliche Busse auf der Linie 804 vom Bahnhof zur Gedenkstätte. Die Busse fahren an Werktagen nur jede Stunde und an den Wochenenden nur alle zwei Stunden. Daher müssten Tausende Besucher wegen fehlender oder überfüllter Busse den knapp drei Kilometer langen Marsch zur Gedenkstätte zu Fuß bewältigen, klagt Morsch.



Der Geschäftsführer der Oberhavel Verkehrsgesellschaft, Klaus-Peter Fischer, hatte dagegen am Montag dem Kreistag erneut erklärt, dass auf der Linie keine zusätzlichen Busse notwendig seien. Dies habe eine Fahrgastzählung im Januar ergeben. Auch Egmont Hamelow, der stellvertretende CDU-Landrat und zuständiger Verkehrsdezernent, sieht keinen Bedarf für weitere Busse. "Die Kapazitäten reichen aus, um den tatsächlichen Bedarf auf dieser Linie zur Gedenkstätte abzufangen."

Linke will Thema erneut in den Kreistag bringen

Kritik an der Zählung der Passagiere kam von der Linken. Die Besucher, die sich zu Fuß auf den Weg machen, weil sie nicht auf den Bus warten wollen, würden von keiner Statistik erfasst, erklärte Elke Bär, Fraktionschefin im Kreistag Oberhavel. Auf der Sitzung am 8. März will die Linken-Fraktion das Thema erneut auf die Tagesordnung des Kreis-Parlaments setzen. Das Geld für eine bessere Busanbindung sei vorhanden, sagt Bär, was fehle, sei bislang allein der politische Wille.