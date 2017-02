Der Gedenkort auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Lieberose in Jamlitz (Dahme-Spreewald) wird neu gestaltet. Damit werde ein wichtiger Ort des Holocausts "endlich in eine Form gebracht, die seiner internationalen Bedeutung entspricht", sagte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch, am Montag in Potsdam bei der Vorstellung der Pläne. Bis Jahresende sollen dort unter anderem zusätzlich Informationstafeln aufgestellt werden.