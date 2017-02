Die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen haben im vergangenen Jahr erneut mehr Menschen besucht. Insgesamt wurden mehr als 700.000 Besucher gezählt – das waren 40.000 mehr als im Jahr zuvor, wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Dienstag in Oranienburg (Oberhavel) mitteilte.

Stiftungsdirektor Günter Morsch will mit dem Geld die pädagogische Betreuung der Besucher verstärken. "Vor allem die pädagogische Abteilung in der Gedenkstätte Sachsenhausen stößt angesichts der großen Nachfrage längst an ihre Grenzen."

Anders als in Sachsenhausen sanken jedoch die Besucherzahlen in der Gedenkstätte Ravensbrück bei Fürstenberg von 130.000 auf etwa 120.000. In Brandenburg an der Havel zählten die Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde und die Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden zusammen 6.011 Besucher, das sind etwa 1.700 weniger als 2015. Die Begegnungsstätte Leistikowstraße besuchten mit 9.898 Gästen nur etwa achtzig Menschen weniger als im Vorjahr.