Ein Sprecher der "Initiative Lärmschutz" hatte rbb|24 im Januar gesagt, dass man erreichen wolle, dass die kommunalen Lärmschutzpläne "nicht mehr so einfach vom Tisch gewischt werden können". Man wünsche sich Tempolimits auf Autobahnen in den Abend- und Nachtstunden, etwa 80 Kilometer pro Stunde (km/h) für Pkw und 60 km/h für Lkw, da der Zeitverlust für die Fahrzeuge nicht wesentlich sei.

Seit dem 9. Februar läuft eine von A10-Anrainern in Brandenburg initiierte Petition für einen besseren Lärmschutz . Noch bis zum 9. März können Bürger bundesweit mitzeichnen, damit die Lärmschutzpläne von Kommunen einen höheren rechtlichen Status erhalten.

Der Berliner Ring, die A10, gehört zu den am stärksten befahrenen Fernstraßen Deutschlands. Seit den 1990er Jahren wird die Autobahn sechs- und auf einem Abschnitt sogar achtspurig ausgebaut. Gegen den zunehmenden Verkehrslärm haben sich Bürgerinitiativen in den kleineren Gemeinden Birkenwerder, Hohen Neuendorf, Leegebruch, Klein Ziethen (alle Oberhavel) sowie in Fredersdorf-Vogelsdorf, Hennickendorf und Rüdersdorf (alle Märkisch-Oderland) gebildet.

Besonders betroffen vom Autobahnlärm ist die Gemeinde Birkenwerder im Norden Berlin, denn die A10 führt dort direkt durch die 8.000-Einwohner-Gemeinde. Zwar gibt es einseitige Lärmschutzwände, die jedoch nicht ausreichend seien, so der Initiativen-Sprecher Kleffmann. Eine Überdachung der Fahrbahn sei sinnvoller, koste aber Geld, das der für den Ausbau zuständige Bund nicht locker machen wolle.