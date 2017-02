Gesetzentwurf von SPD und Linken - Sonntagsruhe vs. Sonntagsverkauf in Brandenburg

15.02.17 | 21:54 Uhr

Die Debatte um zehn statt sechs verkaufsoffener Sonntage in Brandenburg wird seit Monaten heftig geführt: Dem Handel geht die Regelung noch nicht weit genug - Gewerkschaften und Kirche lehnen sie ab. Am Mittwoch wurde im Landtag erneut darüber beraten.



Der Sozialausschuss des Brandenburger Landtages hat am Mittwoch über einen Gesetzentwurf von SPD und Linke zur Ausweitung der Ladenöffnungszeiten beraten. Demnach sollen Geschäfte in Brandenburg jährlich an zehn Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen, statt wie bisher nur an sechs. Einzige Bedingung: Besondere, regionale Ereignisse.



Handelsverband gehen die Pläne nicht weit genug

Die Industrie- und Handelskammern sowie der Handelsverband und auch die Stadt Potsdam drängen schon seit langem auf mehr Sonntagsverkäufe. Dem Handelsverband geht selbst die geplante Neuregelung nicht weit genug. "Unter dieser Situation bitte ich auch um Verständnis dafür, dass natürlich gerade auch die Kaufleute vor Ort jedes Ereignis wie einen Strohhalm aufgreifen, das ihnen nochmal Kundschaft in die Städte holt", sagte Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg im Ausschuss.

Verdi glaubt nicht an höhere Umsätze

Die Gewerkschaften stehen der Regelung hingegen kritisch gegenüber und glauben nicht, dass der Einzelhandel durch verkaufsoffene Sonntage mehr Gewinne erzielen kann. "Wenn an sechs Tagen in der Woche - wo im Übrigen auch 24 Stunden geöffnet werden kann - es nicht möglich ist, diese Umsätze zu generieren, dann glaubt auch keiner daran, dass es am Sonntag eine nennenswerte Umsatzsteigerung geben kann", sagte Verdi-Fachbereichsleiterin Erika Ritter am Mittwoch. In Bundesländern mit weniger Verkaufssonntagen seien die Umsätze im Einzelhandel zuletzt deutlich stärker gewachsen als in Brandenburg. Wichtiger als der Sonntagsverkauf seien dabei die regionale Wirtschaftsstärke und die Kaufkraft der Einwohner, so Ritter.

"Kollektive Burn-Out-Prophylaxe"

Die Kirchen sehen in der Neuregelung hingegen ein Aufweichen des besonderen Schutzes, den Sonn- und Feiertage verfassungsrechtlich genießen. So sagte der Länderbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Martin Vogel, dass der in der deutschen Verfassung garantierte Sonntagsschutz ein "hohes Gut der bundesrepublikanischen Gesellschaft" sei, er diene der gemeinsam verbrachten Zeit von Familien und Freunden und sei zudem als "kollektive Burn-Out-Prophylaxe" auch ein Beitrag zum Gesundheitsschutz.

Berlin hat acht verkaufsoffene Sonntage

Im Nachbarbundesland Berlin gibt es jährlich acht verkaufsoffene Sonntage, die vom Senat festgelegt werden. Zusätzlich können Händler anlässlich von Straßenfesten oder anderen öffentlichen Veranstaltungen an zwei weiteren Sonntagen ihre Geschäfte öffnen. Die Teilnahme von Geschäften und Einkaufscentern ist freiwillig.