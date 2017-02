Audio: Inforadio | 22.02.2017 | Wolf Siebert

Leerstand in Berlin - Warum ein prächtiges Wohnhaus in Friedenau einfach so verfällt

22.02.17 | 07:38 Uhr

Berlin hat ein Wohnungsproblem und ein Leerstandsproblem: Nach Schätzungen des Senats stehen bis zu 44.000 Wohnungen leer. 16 davon liegen in einem wunderschönen Mietshaus in Friedenau. Anwohner sind empört, aber die Politik tut sich sehr schwer. Von Wolf Siebert



Das Internet-Video über die Odenwaldstraße 1 in Friedenau ist gemacht wie ein Stummfilm: Neugierig wie ein Forscher tastet die Kamera die marode Jugenstilfassade des Hauses ab, gleitet über das hübsche Gesicht einer weiblichen Figur im Halbrelief, über marodes Gesims und seit Ewigkeiten offenstehende Fenster. Aber irgendwas passt hier nicht: Es ist die Musik, es ist Chopins großer Walzer. Die musikalische Fröhlichkeit wirkt wie Hohn angesichts dieser Tristesse. Texttafeln in dem Clip beschreiben die Geschichte des 112 Jahre alten Hauses und prangern den Leerstand an.

Video von Dietmar Bührer



"Dieses Haus stirbt jeden Tag", sagt Dietmar Bührer, der dieses Video gemacht hat. Der 70-Jährige mit dem grauen Schnauzbart wohnt gegenüber. Er hat miterlebt, wie ein Mieter nach dem anderen auszog. Der letzte vor zehn Jahren, seitdem steht das Haus leer.



16 Wohnungen, ein Laden, 1.600 Quadratmeter in bester Friedenau-Lage. Die Eigentümerin saniert das Haus nicht, verkauft es aber auch nicht, sie lässt es verfallen. Schon 2013 hat Bührer das Video ins Netz gestellt, verbunden mit der Frage "Was sagen Berliner Politiker dazu?".



Er will die Leute aufrütteln, sagt Bührer, der als Fotograf arbeitet. Die pensionierte Lehrerin Ingrid Schipper hatte im Netz das Video "Ein Haus stirbt!" gesehen, Bührer kontaktiert und dann nicht lange gefackelt: Die 69-Jährige hat den Kampf gegen den Verfall des Hauses Odenwaldstraße 1 aufgenommen. Sie will die Eigentümerin bewegen, sich um ihr Haus zu kümmern - und auch sie will die Behörden wachrütteln. Im vergangenen Jahr gründete Frau Schipper die "Leerstandsgruppe".

Ingrid Schipper und Dietmar Bühring wollen Politiker wachrütteln und kämpfen für den Erhalt des Jugendstilhauses

Die Eigentümer verhält sich nicht "ökonomisch rational"

Einmal im Monat treffen sich die Aktivisten im Nachbarschaftsheim an der Holsteinischen Straße. Heute sind ausschließlich Frauen gekommen. Ingrid Schipper leitet das Treffen. Die Gruppe will den Zerfall des Hauses stoppen, eine Luxussanierung verhindern und Spekulanten außen vor halten. Und am liebsten das Haus selbst wiederbeleben, sagt Schipper: "Wir haben schnell festgestellt, dass viele dort in einem Wohnprojekt wohnen würden. Wir haben viele Ideen von begrüntem Dach bis Fahrradwerkstatt im Keller, Kinderladen und Seniorentreff".



Die Aktivistinnen der Leerstandsgruppe haben schon versucht, mit der Eigentümerin des Hauses ins Gespräch zu kommen. Aber die 75-Jährige hat abgeblockt. Zu einem Interview war sie auch nicht bereit. Was treibt die Frau? Warum verzichtet sie seit Jahren auf Mieteinnahmen? Nicht nur in diesem Haus, sondern auch noch in zwei weiteren Häusern, die ihr gehören? Stadträtin Christiane Heiß sagt auf Nachfrage im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg: "Das Besondere an diesem Haus ist, dass die alte Dame sich nicht so ökonomisch rational verhält wie die Öffentlichkeit oder die Rechtssetzung das erwarten."

Das Haus auf einem alten Foto

Ökonomisch nicht rationales Verhalten - im Klartext heißt das: Die Besitzerin ist mit der Verwaltung ihrer Häuser komplett überfordert. Und deshalb verhandelt zurzeit das Bezirksamt mit dem Anwalt der Eigentümerin, damit ihr ein Betreuer an die Seite gestellt wird. Aber warum ist man nicht schon vor zehn Jahren gegen den Leerstand vorgegangen? Die Antwort ist verblüffend. Stadträtin Christiane Heiß verweist darauf, dass es "aufgrund der nicht vorhandenen Wohnraummangellage nicht opportun erschien, Maßnahmen bei leerstehenden Wohnungen durchzuführen". So steht es in den Ausführungsvorschriften des Wohnungsaufsichtsgesetzes: nicht opportun, Maßnahmen durchzuführen. Gezeichnet hat der damalige Senator für Stadtentwicklung.



Es war also politisch gewollt, der Eigentümerin der Odenwaldstraße 1 nicht auf die Füße zu treten. Mittlerweile aber gibt es wieder Wohnraummangel, inzwischen gilt in ganz Berlin das sogenannte Zweckentfremdungsverbot. Damit soll erreicht werden, dass Wohnungen auch zum Wohnen genutzt werden. Ein stumpfes Schwert. Auch ein Bußgeld des Bezirksamts hat die Eigentümerin der Odenwaldstraße 1 nicht beeindruckt. Und gegen ein Zwangsgeld hat sie Widerspruch eingelegt.



So ist der Rechtsstaat, er schützt - auch diese Eigentümerin. Eine schnelle Lösung gibt es offenbar nicht. Selbst eine Enteignung würde Jahre dauern. Und deshalb wünscht sich Stadträtin Heiß vom neuen Senat die Möglichkeit, schneller auf Häuser wie dieses zugreifen zu können.

Blick auf die Fassade

Die Leerstandsgruppe bleibt daran

Mittlerweile aber ist die grüne Politikerin optimistisch, dass das Jugendstilhaus in der Odenwaldstraße irgendwann wieder bewohnt werden kann, wobei sie einschränkt:"Man kann dieses Haus dem Wohnungsmarkt zwar wieder zuführen, damit sind aber noch keine sozialverträglichen Mieten garantiert." Eine Luxussanierung ist also noch lange nicht vom Tisch. Ingrid Schipper und ihre Leerstandsgruppe geben dennoch die Hoffnung nicht auf und arbeiten weiter an ihrem Traum vom gemeinsamen und bezahlbaren Wohnen im Kiez. Schipper sagt, sie sehe das Projekt noch als lange Aufgabe vor sich. "Aber das schreckt mich nicht." Wenn aber nicht zumindest der Verfall des Mietshauses bald gestoppt wird, dann bleibt wohl nur der Abriss der Odenwaldstraße 1.