Leerstand in Brandenburg - Tausende Unterkunftsplätze für Flüchtlinge stehen leer

24.02.17 | 06:29 Uhr

Seit Anfang 2016 sinkt die Zahl der Flüchtlinge deutlich, die in Brandenburg eintreffen. Deshalb standen Ende 2016 fast 20.000 Plätze in den zuvor eilig geschaffenen Unterkünften leer. Trotzdem wird jetzt in Frankfurt (Oder) eine neue Erstaufnahme-Einrichtung eröffnet. Wie passt das zusammen? Von Andrea Marshall

Früher saßen hier Verwaltungsfachleute und kümmerten sich um die Landwirtschaft oder die Flurneuordnung in Brandenburg – bald werden bis zu 280 Flüchtlinge einziehen: In Markendorf, einem Ortsteil von Frankfurt (Oder), ist die neue Erstaufnahme-Einrichtung für Asylbewerber fertig. Für knapp acht Millionen Euro hat das Land das frühere Verwaltungsgebäude auf dem Gelände des Technologie- und Gewerbecenters (TeGeCe) umbauen lassen. Bevor sich die neuen Bewohner ab März hier einrichten, können sich Besucher am Freitag bei einem "Nachmittag der offenen Tür" einen Eindruck von dem Haus verschaffen.

Zahl der ankommenden Flüchtlinge drastisch gesunken

Die Einrichtung in Markendorf ist die vierte Außenstelle der brandenburgischen Zentralen Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt. Andere gibt es am Frankfurter Karl-Ritter-Platz, in Doberlug-Kirchhain und in Wünsdorf. Ein Blick von rbb|24 auf die Belegungszahlen zeigt: Nur etwa die Hälfte insgesamt maximal 3.300 Plätze wird tatsächlich genutzt - der Rest steht leer.

Das liegt daran, dass die Zahl der ankommenden Flüchtlinge seit März 2016 stark gesunken ist. Damals wurden die Balkan-Route geschlossen und das EU-Türkei-Abkommen verabschiedet. Insgesamt 9.817 Asylsuchende kamen 2016 in die Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtungen. 2015 waren es noch 28.124 Menschen, weitere 6.306 wurden in andere Bundesländer geschickt. Warum also braucht man jetzt eine zusätzliche Unterkunft in Markendorf?

Ab dem Frühjahr könnten mehr Betten benötigt werden

"Wir können ein halbfertig umgebautes Haus nicht einfach so stehen lassen", sagt Wolfgang Brandt vom Potsdamer Innenministerium. Der Umbau sei zu einer Zeit beschlossen worden, als mehr und mehr Flüchtlinge eintrafen und es großen Druck gegeben habe. Aktuell sind es um die 30 Menschen pro Tag. Es sei aber nicht absehbar, ob die Zahlen wieder steigen und man dann doch wieder mehr Plätze brauche, sagt Brandt: "Kein Mensch weiß, wie es weitergeht." Einen Teil der freien Plätze habe man zuletzt gebraucht, als die maximale Aufenthaltsdauer in Erstaufnahme-Einrichtungen per Bundesgesetz von drei auf sechs Monate erhöht wurde. Der Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) sagt, bei steigenden Temperaturen im Frühling könnten möglicherweise wieder mehr Menschen den Weg über das Mittelmeer wagen.

Hintergrund Unterkünfte für Flüchtlinge in Brandenburg Die Erstaufnahme-Einrichtungen in Brandenburg werden vom Land betrieben. Dort werden ankommende Flüchtlinge registiert, medizinisch untersucht und bis zu sechs Monate lang untergebracht. Danach werden die Flüchtlinge in Folge-Einrichtungen auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Die Entscheidung, wer wo hinkommt, trifft die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt. Die Zahl orientiert sich am der Zahl der Einwohner der Landkreise. Zur Aufnahme der Asylsuchenden sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet.

Erstaufnahme: Rund 1.600 freie Betten und 1.000 Reserveplätze

Also behält Brandenburg weiterhin mehr Aufnahme-Kapazitäten, als es aktuell braucht. Zu den rund 1.600 nicht belegten Betten in der Erstaufnahme kommen 1.000 Plätze am Reservestandort Unterschleuse Eisenhüttenstadt sowie 30 Plätze am Sonderstandort für das Flughafen-Asylverfahren, die in der offiziellen Bettenstatistik für die Erstaufnahme nicht mitgezählt werden - macht etwa 2.630 Betten insgesamt. Wieso können diese Plätze nicht vorübergehend von anderen Bewohnern genutzt werden, beispielsweise von Obdachlosen? Eine solche Zwischennutzung sei nicht sinnvoll, sagt Wolfgang Brandt. "Das ist ein anderes Klientel, und man kann eine Zwischennutzung nicht spontan wieder aufheben." Nach dem Motto "Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln" könne man nicht verfahren.

"Stilllegen ist auch nicht viel günstiger"

Es sei auch kaum günstiger, Bewohner mehrerer Einrichtungen zusammenzulegen und die dann komplett leerstehenden Häuser zu schließen. "Die Gebäude müssen ja trotzdem instand gehalten und bewacht werden", sagt Brandt. Bei angemieteten Häusern müsse man sich wiederum an die Mietverträge halten. Wie viel der Leerstand in der Erstaufnahme kostet, lässt sich nicht beziffern. Für die Unterbringung durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) fielen 2016 insgesamt 27,7 Millionen Euro Ausgaben an – für alle Plätze, ob sie belegt waren oder nicht. Immerhin habe man aber in der Erstaufnahme von ursprünglich über 6.000 Unterbringungsplätzen etwa die Hälfte gestrichen und einige der zwischenzeitlich 13 Außenstellen geschlossen, etwa in Ferch, Potsdam und Frankfurt (Oderland-Kaserne). Die Ausbaupläne für die Außenstelle Wünsdorf seien zurückgefahren worden.

Etwa 19.000 Plätze in den Kommunen frei

Doch noch viel mehr Leerstand als in der Erstaufnahme findet sich, in absoluten Zahlen gesehen, in den "Folgeeinrichtungen" der Brandenburger Landkreise und kreisfreien Städte: also in Gemeinschaftsunterkünften, Übergangswohnungen oder Wohnverbünden. Hierhin werden die Flüchtlinge spätestens nach sechs Monaten in der Erstaufnahme geschickt. Ende 2016 standen insgesamt 35.863 Plätze in 110 Brandenburger Gemeinden zur Verfügung (Stand: 31. Dezember). Aber nur 16.659 Plätze waren zum Stichtag 30. November belegt, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. Die Differenz von 19.204 Plätzen weist auf einen deutlichen Leerstand hin. Insgesamt 24 Unterkünfte standen demnach 2016 komplett leer. Die Zahlen spiegeln ein eindeutiges Bild der Lage wider, auch wenn sie zu unterschiedlichen Stichtagen erhoben wurden.

11,6 Millionen Euro vom Land für Leerstand

Was passiert nun mit diesen Einrichtungen? Das entscheiden die Landkreise und kreisfreien Städte selbst, sagt Gabriel Hesse vom Brandenburger Sozialministerium. Einen Gesamtüberblick darüber hat das Ministerium nicht. Manche Gemeinschaftsunterkünfte seien geschlossen, die Bewohner in Wohnungen untergebracht worden. Notunterkünfte gebe es in Brandenburg inzwischen gar nicht mehr. Immerhin beteilige sich das Land an bestimmten Kosten, sagt Hesse. In den Jahren 2014 und 2015 hätten die Kommunen mit Hochdruck Unterbringungsplätze für Flüchtlinge geschaffen. Für diejenigen, die bis April 2016 eingerichtet wurden, aber jetzt nicht belegt sind, gelte der beschlossene "Faire Lastenausgleich": 11,6 Millionen Euro habe das Land für entstandene "Leerstandskosten" im Haushalt vorgesehen. Welche Summe tatsächlich fällig wird, ist noch offen.

Auch "Vorhaltekosten" sollen erstattet werden