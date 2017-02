"Friedel54" in Berlin-Neukölln - Geschichte einer angekündigten Räumung

20.02.17 | 06:36 Uhr

Zwangsräumungen kommen in Berlin häufig vor, noch dazu in Stadtteilen, in denen die Mieten exorbitant steigen. Auch der Verein im linken Szeneladen "Friedel54" in Neukölln muss gehen. Aber die Mieter wollen sich wehren – über rechtliche Mittel hinaus. Von Vanessa Klüber

"Zu Gewalt aufrufen ist ja nicht erlaubt", sagt der Mann und schaut in das voll besetzte Kreuzberger SO36. Ein Abend Mitte Februar, in dem Saal haben sich etwa 350 Hausbesetzer, Mieter und andere Leute aus Kreuzkölln versammelt, organisiert vom "Bündnis Zwangsräumungen verhindern". Der Mann, ein Freund des Kiezladens "Bei Bantelmann" im Wrangelkiez, schaut über die Bierbänke voller Menschen, weiter hinten im Raum müssen sie sogar stehen. "Aber wenn man mit einer Gruppe von Leuten beim Investor vorbeischaut und freundlich Hallo sagt, kann man was erreichen." Ein Lachen erfüllt den Raum.

Anna und Matthias Sander

"Lause bleibt" ist ihrem Namen gerecht geworden

Sie alle sind gekommen, um sich zu vernetzen - im Kampf gegen bevorstehende Räumungen und steigende Mieten als Folge so genannter Luxussanierungen. Immer wieder melden sich Sprecher von Initiativen und alternativen Hausprojekten, die Bilanz ziehen: Mit "öffentlichem Druck" habe man bereits etwas erreichen können. Zum Beispiel ist "Lause bleibt" in Kreuzberg ihrem Namen gerecht geworden. Die Initiative hat den Verkauf ihrer Häuser an einen Investor gestoppt. Die Leute im Clubraum SO36 applaudieren und jubeln. Anders steht es derzeit um den Buchladen Kisch und Co. Er soll Ende Mai geräumt werden – die Mieterhöhung von 16 Prozent auf 20 Euro pro Quadratmeter ist den Buchhändlern zu viel.

Auch Matthias Sander gehört zu der Gruppe von Teilnehmern an der Versammlung, die kurz vor dem Rauswurf stehen: "Der Kiezladen Friedel54 soll geräumt werden", sagt er. Der 26-Jährige macht kostenfreie Mietrechtsberatung in dem links-alternativen Szeneladen. Er spricht für die Mieter von Friedel54. Der Laden besteht seit 13 Jahren im Norden Neuköllns und hat sich mit Lesungen, Kunstprojekten und politischen Veranstaltungen einen Namen gemacht. Getränke, Kleidung und anderes gibt es auf Spendenbasis - noch.

Die Namensschilder an den Klingeln wurden oft überklebt.

Die luxemburgische Firma Pinehill s.a.r.l. tritt auf den Plan

Die rechtlichen Mittel, die Räumung der Friedel54 noch zu verhindern, sind ausgeschöpft: Die frühere Eigentümerin, die Citec GmbH in Wien, hat den Mietvertrag 2015 gekündigt und später eine Räumungsklage gegen den Friedel54-Verein eingereicht. Laut Sander, weil man die Mieter im darüberliegenden Wohnhaus im Kampf gegen Modernisierung und steigende Mieten unterstützt habe, was dem damaligen Eigentümer nicht gepasst hätte. Außerdem hätte man die Ladenmiete von knapp sechs Euro pro Quadratmeter beibehalten wollen. Weil man sich nicht einigt, zahlen die Kiezladen-Mieter seit Mai 2016 dann aber gar keine Miete mehr und sehen sich als Besetzer.



Im Oktober 2016 tritt eine neue Eigentümerin, die luxemburgische Firma Pinehill s.a.r.l., auf den Plan und übernimmt das Räumungsvorhaben im Kaufvertrag. Weil die Mieter aber nicht gehen wollen, kommt es zum Gerichtsverfahren. Das Amtsgericht Neukölln sieht die Räumung als begründet an. Es handelt sich beim Laden Friedel54 um einen Gewerbemietvertrag, für dessen Kündigung die Hürden nicht besonders hoch sind. Der letzte Tag zum freiwilligen Auszug ist der 31. März 2017.

"Im April rechnen wir definitiv mit einer Räumung", sagt Sander, der mit einer Freundin, Anna, in den Kiezladen gekommen ist. Die Wände sind voll von Plakaten mit Sprüchen wie "Still not loving Verdrängung" oder "M99 und Friedel54 – Räumung verhindern – Tag X". Darunter ein Bild von Straßenkämpfen. Anna setzt sich auch für den Kiezladen ein. Ihren richtigen Namen will sie nicht verraten, aber ihre Gefühle zur bevorstehenden Räumung beschreiben: "Es fühlt sich für mich unecht an. Es muss solche Räume geben. Es kann nicht sein, dass es plötzlich keine mehr gibt in Neukölln."

Fakt ist, dass vor allem in Neukölln die Mieten zwischen 2007 und 2016 am stärksten gestiegen sind, um rund 73 Prozent - unter anderem wegen eines Kaufbooms von Häusern und Eigentumswohnungen. Das führt immer wieder dazu, dass sich Mieter mit niedrigem Budget andere Stadtteile suchen müssen, meistens weiter außerhalb. Einige Investoren kommen aus dem Ausland, so wie die luxemburgische Pinehill s.a.r.l.. Einen eigenen Internetauftritt hat sie nicht, aber einen Rechtsanwalt, der für sie spricht.

Hier findet seitens des Eigentümers keine Verdrängung statt. Sondern der Mieter hat sich selber freiwillig dazu bereit erklärt, die Räume zu übergeben." Heiko Waskow, Anwalt der neuen Eigentümerin.

"Mieter, die keine Miete zahlen, will meine Mandantin nicht haben."

Heiko Waskow hat eine Gemeinschaftskanzlei am Berliner Kurfürstendamm. Er bestätigt, dass geräumt werden soll, wenn die Mieter bis Ende März nicht freiwillig gehen. "Mieter, die keine Miete zahlen, will meine Mandantin nicht haben." Der wesentliche Punkt aber ist für Waskow, "dass hier seitens des Eigentümers keine Verdrängung stattfindet. Sondern dass sich hier der Mieter selber freiwillig dazu bereiterklärt hat, die Räume zu übergeben." Gemeint ist, dass ein gerichtlicher Vergleich geschlossen wurde: Die Gerichtskosten sind dadurch niedriger als weitere Gerichtstage und eine mögliche Verurteilung. Das bedeutet aber auch, dass die Mieter vor Gericht einem Auszug zugestimmt haben.

Der Rechtsanwalt Heiko Waskow

Die Pinehill will nun laut des Anwalts nicht mehr mit den Mietern verhandeln: "Jetzt steht eigentlich nur noch die Räumung bevor und dann ist der Fall auch für mich als Anwalt durch", sagt Waskow. Von vorherigen Gesprächsangeboten mit der Firma Pinehill von Seiten der Mieter zu Mietzahlungsangeboten wisse er nichts, stattdessen habe es "Sabotageaktionen" gegeben: "Das Haus ist beschmiert und es hat Telefonaktionen gegenüber der Hausverwaltung gegeben", so Waskow. "Die Polizei ist wohl bereits alarmiert." Die Hausverwaltung selbst will sich dazu nicht äußern. Aber ein solcher Aufruf zur Sabotageaktion der Friedel54 ist auch im Internet auf den Seiten der Besetzer zu finden. So eskaliert ein Konflikt zwischen zwei verfeindeten Parteien, die grundlegend unterschiedliche Ansichten von Umgang, Nutzung und dem Begriff Eigentum an sich haben.

Die Friedelstraße 54 in Neukölln.

Die Besetzer werfen Eigentümern wie der Pinehill vor, Läden zu "luxussanieren", um dann "irgendwelche angesagten Läden, Restaurants und Bars, profitträchtige Geschäfte als Mieter hereinzunehmen", sagt Sander. Waskow dagegen will von einer Luxussanierung des gesamten Friedel54-Blocks nicht sprechen. "Ich weiß wohl, dass einzelne Wohnungen saniert werden sollen. Stichwort: Einzelne Wohnungen hätten wohl ein Außen-WC.“ Dieser Zustand solle "dem üblichen Standard angepasst werden. Ohne aber Luxuswohnungen oder Schicki-Micki". In einer Wohnung gegenüber der Friedel54 wolle die Pinehill zum Beispiel ein Tattoostudio als Mieter. Das empfindet Waskow als "ganz normalen Mieter". Was nach dem Kiezladen kommen soll, sei noch nicht klar.

"Die werden kommen und uns hier wegknüppeln"

Letztlich gehen alle ab April von einem bevorstehenden Polizeieinsatz in der Friedelstraße 54 aus: "Wenn wir einen Gerichtsvollzieher schicken", so der Anwalt, "so kann der nicht alleine kommen." Ein Freund von Matthias Sander, er nennt sich Luigi und wohnt im Haus über dem Laden, sagt: "Die werden kommen und uns hier wegknüppeln." Das kenne man ja in Berlin. "Mal gucken, ob es beim ersten Versuch schon klappt", fügt Sander hinzu. "Wir wollen auf jeden Fall nicht hier rausgehen." Man wolle sich widersetzen, notfalls mit Gewalt.

Der Verein ruft in der "Friedel54" zu Spenden auf.

Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Besetzern, die in Berlin große Aufmerksamkeit erregt haben, gab es zuletzt vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus in der "Rigaer 94" in Friedrichshain. Bei Ausschreitungen auf der Straße wurden mehrere Polizisten und Demonstranten verletzt. Menschen oder Sachen anzugreifen rechtfertigt Sander so: "Ich finde halt, dass wir uns hier seit eineinhalb Jahren ständigem Druck und Gewalt ausgesetzt sehen. Einfach nur, weil ihr [die Eigentümer] dafür sorgt, dass sich hier Mieter gegen eure Pläne [die der Eigentümerin], das Haus zu modernisieren, organisieren." Letzten Endes sei es auch Polizeigewalt, die ihnen hier bevorstehen würde, behauptet Sander. "Ich glaube, wenn es zu Gewalt kommt, kann man sie höchstens als Gegengewalt bezeichnen." Worte, die eine Eskalation schon vorwegnehmen.

Über das Bevorstehende fühle er "eine Mischung aus Angst und Wut. Aber auch ein bisschen Hoffnung", die vielen Menschen auf der Kiezversammlung machten ihm Mut, man wolle sich jetzt regelmäßig treffen. Gleichzeitig bereite ihm die Situation "schlaflose Nächte". Irgendwas müsse es geben, eine Räumung aufzuhalten. "Aber", räumt Sander ein, "am Ende ist das Eigentumsrecht eben stärker."