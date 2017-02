Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften aufgefordert, vorerst keine Mieterhöhungen zu verlangen. Derzeit werde an einer neuen Mieten-Vereinbarung gearbeitet, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Eigentlich will der Senat laut Koalitionsvertrag, dass die Mieten in den städtischen Wohnungsunternehmen künftig nur um zwei Prozent im Jahr steigen dürfen. Diese Absicht ist allerdings noch nicht in eine konkrete Vereinbarung mit den Gesellschaften umgesetzt. Inzwischen haben jedoch Mieter bereits Mieterhöhungen nach der alten Regelung erhalten, wonach die Mieten bei den städtischen Gesellschaften um bis zu 15 Prozent in vier Jahren erhöht werden dürfen. Lompscher will nun erreichen, dass alte Mieterhöhungen für dieses Jahr rückwirkend geändert werden.

Zuletzt hatte der Berliner Mieterverein den Senat aufgefordert, mehr preisgünstigen Wohnraum in der Stadt zu schaffen. Die vom Senat angepeilten 55.000 neuen Wohnungen in den nächsten fünf Jahren reichten nicht aus. Aktuell zeichne sich ab, dass in der Stadt allein innerhalb eines Jahres 70.000 Menschen mehr leben. Der Mietervereinsvorsitzende Reiner Wild sagte dem rbb, die Mietverhältnisse in der Hauptstadt würden zunehmend prekär.

Der Wohnmarktreport für das Jahr 2016 ergab, dass die Mieten in Berlin im vergangenen Jahr trotz Mietpreisbremse schneller steigen als im Jahr zuvor. Besonders stark war der Anstieg in Bezirken, in denen viele kleine Wohnungen angeboten werden: in Neukölln (17 Prozent) und Marzahn-Hellersdorf (10 Prozent). In den Innenstadtbezirken werden immer mehr möblierte Wohnungen angeboten. Mit ihnen können Vermieter unter bestimmten Umständen die Mietpreisbremse umgehen.

Mit Informationen von Susanne Gugel