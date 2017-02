SPD-Kanzlerkandidat Schulz tourt durch Brandenburg - "Noch nie so viel über Einlegesohlen gelernt"

22.02.17 | 18:15 Uhr

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat am Mittwoch Königs Wusterhausen und Lübben besucht - darunter war ein Stopp bei einem Hersteller von Schuheinlagen. Es ist der Auftakt seiner Wahlkampf-Tour durch den Osten Deutschlands.



Auf seiner Reise durch Brandenburg sucht Martin Schulz den direkten Kontakt zum Bürger: In einer Fabrikhalle traf der SPD-Kanzlerkandidat die Hersteller von Einlegesohlen und in einem Krankenhaus ehrenamtliche Helfer. Nachdem Schulz im Westen Deutschlands schon für volle Veranstaltungen gesorgt hatte, wendet er sich jetzt dem Osten zu. Hier hat die SPD zuletzt schlechte Wahlergebnisse eingefahren. In Berlin kam sie im September 2016 sogar auf ihr niedrigstes Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg: knapp 22 Prozent.



Schulz will das ändern und tourte deshalb am Mittwoch durch Brandenburg. In Lübben sprach er in der Spreewaldklinik mit Ehrenamtlichen vom "Netzwerk Gesunde Kinder", die sich um junge Familien kümmern. "Unsere Gesellschaft driftet auseinander", sagte er ihnen. Deshalb sei das Ehrenamt besonders wichtig.

Mehr zum Thema SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz reist durch Brandenburg - Woidke: "Auch gut für uns in Brandenburg" Am Mittwoch reist Ministerpräsident Dietmar Woidke gemeinsam mit Martin Schulz durch Brandenburg. Vorher schlägt er sich schon mal die Seite des SPD-Kanzlerkandidaten.

Zu Besuch in einer Fabrik für Schuheinlagen

In Königs Wusterhausen besuchte Schulz die Firma Schelchen, die Schuheinlagen herstellt. In der Fabrikhalle sprach er mit Angestellten und beobachtete sie bei der Arbeit. "Ich habe in den letzten zehn Minuten mehr über Einlegesohlen gelernt als im Rest meines Lebens zuvor", scherzte er. Schulz lobte den mittelständischen Betrieb und seine etwa 170 Mitarbeiter. Die Firma habe in den letzten Jahren so stark expandieren können, weil es "ein enges Vertrauensverhältnis zwischen der Unternehmerschaft und der Belegschaft gibt".



"Ich gehe auch dahin, wo es Probleme gibt"

Schulz betonte, dass er bei seiner Rundreise durch Deutschland nicht nur Vorzeigebetriebe wie Schelchen in Königs-Wusterhausen besuchen werde: "Ich gehe auch dahin, wo es große Probleme gibt." So habe er bereits eine Demenzstation in Nordrhein-Westfalen besichtigt. Sein Wahlversprechen, die Agenda 2010 nachzubessern, wiederholte der Kanzlerkandidat in Königs-Wusterhausen: "Gesetze werden gemacht, um Gerechtigkeit herzustellen. Wenn man feststellt, dass ein Gesetz anfängt, Ungerechtigkeiten zu produzieren, dann sollte man das korrigieren." Angesichts des herrschenden Facharbeitermangels sei es wichtig, besonders ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht aufzugeben. Für sie will Schulz das Arbeitslosengeld I verlängern. Darin unterstützt ihn auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der ihn bei der Brandenburg-Tour begleitete. Woidke glaubt, dass die SPD in Brandenburg von Martin Schulz als Kanzlerkandidat profitieren könne. Dieser mache eine "ehrliche und vertrauenswürdige Politik", sagte Woidke im am Mittwoch dem rbb. "Dieser Effekt ist gut für die SPD auf Bundesebene, ist aber auch gut für uns in Brandenburg."



Am Abend setzt der designierte SPD-Chef Schulz seine Tour durch den Osten fort: Die nächsten Stationen sind Leipzig und Halle.