Kritik an der Bus-Taktung

Für den Landkreis Oberhavel ist die Debatte um überfüllte Busse zwischen Bahnhof Oranienburg und der Gedenkstätte Sachsenhausen völlig aus der Luft gegriffen. An 18 Betriebstagen wurden die Fahrgäste auf der Linie 804 gezählt. Bei 324 Fahrten ergab die Zählung eine durchschnittliche Passagierauslastung von 56 Fahrgästen pro Bus. Für Egmont Hamelow, den stellvertretenden CDU-Landrat und zuständigen Verkehrsdezernenten eine glasklare Rechnung: "Die Kapazitäten reichen aus, um den tatsächlichen Bedarf auf dieser Linie zur Gedenkstätte abzufangen. Insofern sind wir mit unserem Angebot auf dem richtigen Weg."

Eingequetscht in der Buslinie 804

Doch mit dem Durchschnitt ist das so eine Sache. Vormittags zwischen 10 und 12 Uhr und nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr, wenn die Masse der Touristen durch den Ort strömt, ist auf der Linie 804 Gruppenkuscheln angesagt - vorausgesetzt, man findet überhaupt noch einen Stehplatz im Bus.

Gedenkstättendirektor Günter Morsch ist erbost, dass die Kreisverwaltung eine generell engere Bus-Taktung nach wie vor als fraglich sieht. Es habe viele gute Ideen gegeben, sagt Morsch, wie beispielsweise andere Linien bis zur Gedenkstätte zu verlängern. Dass der Kreis auf diese Ideen nicht eingehe, mache deutlich: "Dieser Kreis ist sich seiner Verantwortung nicht bewusst." Und er zeige "ein Maß an Geschichtsignoranz, das ich, ehrlich gesagt, nicht erwartet habe", so Morsch.

"Oberhavel profitiert von der hervorragenden Aufklärungsarbeit der Gedenkstätte und wir sollten sie unterstützen, wo wir können", sagt Bär. Und man könne sie unterstützen. "Darauf kommt es doch an, dass wir uns hier weltoffen zeigen."

Auf der Sitzung am 8. März will die Linken-Fraktion das Thema erneut auf die Tagesordnung des Kreis-Parlaments setzen. Das Geld für eine bessere Busanbindung sei vorhanden, sagt Bär, was fehle, sei bislang allein der politische Wille.